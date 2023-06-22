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Задача на миллиард. Сможет ли Украина отстроить Каховскую ГЭС

22 июня 2023 06:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Строительство Каховской ГЭС: реальность, сроки, цена
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: google
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

6 июня российские варвары взорвали Каховскую ГЭС. Оккупанты захватили электростанцию еще в первый день полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля 2022 года и заминировали ее. Восстановлению станция не подлежит.

Для постройки новой станции потребуется минимум 5 лет и около 1 млрд евро, посчитали в компании "Укргидроэнерго", в состав которой входит Каховская ГЭС.

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"Разрушена станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который нужно отстроить как можно быстрее после деоккупации. И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции", — заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Справка

ЧАО "Укргидроэнерго" — крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, которая включена в список 15 крупнейших предприятий государственного сектора экономики, суммарные активы которых составляют 70 процентов от общего показателя в госсекторе. В состав компании входят десять станций на реках Днепр и Днестр: Киевская ГЭС и Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Каховская ГЭС, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС. Каневская ГАЭС и Каховская ГЭС-2 находятся в процессе подготовки к строительству.

Как строили ГЭС

Каховский гидроузел представляет собой нижнюю ступень каскада ГЭС на реке Днепр. Построен гидроузел в течение 1950-1956 годов и сдан в эксплуатацию в 1959 году.

По данным Википедии, основные проектные и строительные работы на Днепре начались в 1927 году с сооружения Днепровской ГЭС. Впоследствии было построено еще пять гидроузлов. Работа многотысячного коллектива проектировщиков и строителей завершилась в 1980 году. За это время река от государственной границы с Республикой Беларусь до Каховки была превращена в каскад водохранилищ.

Как строилась Каховская ГЭС
Строительство Каховской ГЭС. Фото: uhe.gov.ua

Самая известная — Днепровская ГЭС в Запорожье — была построена в 1927-1932 годах. Во время Второй мировой войны станция была частично разрушена советскими войсками, а к 1950 году восстановлена. В 1969-1975 годах была введена вторая очередь станции — ДнепроГЭС-2.

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Каховскую ГЭС построили второй — в 1950-1956 годах, за ней — Кременчугскую (1954-1960), Киевскую (1960-1964), Среднеднепровскую (195-1964). В 1963-1975 годах Каневская ГЭС завершила Днепровский каскад дамб.

Так строилась Каховская ГЭС
Каховскую ГЭС строили в течение 1950–1956 годов. Фото: uhe.gov.ua

Каховская ГЭС была отнесена к большим стройкам коммунизма. Для строительства и обслуживания электростанции был создан город Новая Каховка. На строительстве Каховского гидроузла работало: 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и 7 земснарядов. Всей этой техникой извлечено почти 800 миллионов кубических метров грунта.

30 марта 1952 года был залит первый кубический метр бетона в сооружение Каховской ГЭС. Монтаж первой турбины, начатый в августе 1954 года, был завершен 18 октября 1955-го. Именно этот день считается днем рождения станции. 13 октября 1956 года введен в эксплуатацию последний шестой гидроагрегат. 19 октября 1959 года Каховская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию с установленной мощностью 312 МВт. Всего работы выполняли 12 тысяч человек.

На строительстве Каховской ГЭС
Каховская ГЭС была отнесена к большим стройкам коммунизма. Фото: uhe.gov.ua

Что мы потеряли

С подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС Украина несет невероятные потери — десятки погибших и пропавших без вести, тысячи людей потеряли свое имущество и эвакуированы в другие города. Десятки населенных пунктов изуродованы, тысячи домов разрушены вследствие затопления.

По данным "Укргидроэнерго" Украина потеряла:

  • Последнюю ступеньку Днепровского каскада ГЭС, которая сдерживала большую воду Каховского водохранилища.
  • Каховское водохранилище объемом 18,2 км куб., которое снабжало водой четыре области Украины и способствовало развитию сельского хозяйства. Также лишен водоснабжения и оккупированный россиянами Крым, ведь вблизи Новой Каховки начинается Северокрымский канал.
  • 1,5 - 2 млрд кВтч электроэнергии, которые станция производила в среднем для энергосистемы в год до октября 2022 года.
  • Маневровые мощности для регулирования пиковых нагрузок, в частности в Херсонской и Николаевской областях.
  • Сооружение Каховской ГЭС, которая являлась памятником архитектуры и результатом труда многих поколений. А также туристическим магнитом региона.
  • Глубоководный путь от Черного моря в Запорожье, который кормил и был артерией для прохождения судов со всего мира.
  • Мост с автомобильной дорогой и железнодорожным сообщением, газопроводом и другими коммуникациями, соединяющими правый и левый берега Днепра.
  • Под угрозой гибели и уничтожения оказались животные и растения, имеющие разный природоохранный статус. Некоторых экосистем Украина может лишиться навсегда. В частности, только в зимнем саду Каховской ГЭС находилось более 1000 экземпляров уникальных растений, которые годами собирали и выращивали сотрудники станции.
  • Взорвав Каховскую ГЭС российские оккупанты спровоцировали крупнейшую на нашем континенте со времен Чернобыльской трагедии техногенную катастрофу.

 

Что будет стоить Украине новая ГЭС

В "Укргидроэнерго" отмечают, что сроки строительства таких технически сложных объектов, как гидроэлектростанции, определяются календарным графиком, предусматривающим разработку проектной документации и проекта выполнения работ. В частности, должны быть просчитаны последовательность работ, технологии строительства сооружений, графики изготовления и поставки оборудования, материалов, использования человеческих ресурсов для строительства и т.д.

До начала строительства разрабатывается проектная документация, а именно технико-экономическое обоснование, проект и рабочая документация. Проектная документация проходит обязательную экспертизу и утверждается в порядке, установленном законодательно.

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"Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет примерно 6 лет. И это без учета сроков, необходимых для обследования территории после деоккупации, демонтажных работ и т.п.", — говорит в комментарии для Новини.LIVE генеральный директор "Укргидроэнерго".

Стоимость строительства новой ГЭС можно определить только в рамках детально разработанной сметы в составе проектной документации.

"Если говорить об ориентировочной стоимости строительства в случае Каховской ГЭС, то учитывая мировые тренды в строительстве гидроэлектростанций со стоимостью примерно 2000 долларов США за 1 кВт установленной мощности, при возможной установленной мощности новой Каховской ГЭС около 500–600 МВт ориентировочная стоимость строительства — 1,2 млрд долларов", — уверяет Игорь Сирота.

Игорь Сирота
Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Фото: uhe.gov.ua

Ускорить строительство новой ГЭС можно за счет принятия на государственном уровне соответствующих решений по упрощению согласительных и разрешительных процедур, связанных с восстановлением объектов критической инфраструктуры.

Ну и, конечно, чем быстрее будет деоккупирована территория, тем быстрее можно будет начать строительство, говорит собеседник Новини.LIVE.

Об СССР, Китае и технологиях строительства

Технологии строительства ГЭС зависят от многих факторов, таких как: условия строительства, геологические особенности, характеристики реки и другое.

"При разработке проектов гидротехнических сооружений учитывают топографо-геодезические, инженерно-геологические, гидрологические, сейсмологические, экологические условия строительства, технические характеристики проекта. Параметры и компоновку сооружений ГЭС выбирают исходя из сравнения технико-экономических показателей", — рассказывает Игорь Сирота.

Вместе с тем, технологии строительства ГЭС достаточно традиционны, достаточно изучены и опробованы в строительстве гидротехнических сооружений по всему миру. С течением времени применяется более прогрессивная строительная техника для выполнения строительно-монтажных работ, а также используются более современные строительные материалы и оборудование.

Странами-лидерами в области строительства современных ГЭС являются Канада, Швейцария, Китай, Австрия, Германия и Турция.

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"Учитывая, что каждый день презентуются инновационные решения по всему миру и каждое решение в значительной степени уникально, следует учитывать опыт международных компаний — лидеров гидроэнергетического строительства, которые уже сегодня внедряют эти решения в жизнь", — уверен Игорь Сирота.

Украина не планирует сотрудничать с другими странами при будущем строительстве новой гидроэлектростанции. Хотя в истории реализации компанией "Укргидроэнерго" крупных энергетических проектов есть сотрудничество с международными финансовыми организациями. В условиях послевоенного восстановления страны опыт такого сотрудничества наверняка будет не лишним.

"В случае привлечения иностранных инвестиций, в рамках проведения процедуры закупки будет приниматься решение о привлечении иностранных компаний к строительству или возобновлению Каховской ГЭС", — говорят в компании.

Поводы для гордости

В крупнейшей в Украине инжиниринговой компании в сфере гидроэнергетического и водохозяйственного строительства "Укргидропроект" уверяют, что украинские специалисты владеют новейшими технологиями строительства уникальных гидроэнергетических сооружений в разных странах мира. Так что если говорить о заимствовании технологий строительства, то не нам нужно учиться у зарубежных специалистов, а скорее специалисты других стран должны брать на вооружение украинский опыт.

Даже известные своей скоростью и эффективностью работы китайские компании вряд ли обеспечили бы более высокие темпы строительства, чем это сделают украинские специалисты, уверяют в "Укргидропроекте".

Каховская ГЭС
Такой Каховская ГЭС была до ее уничтожения россиянами. Фото: Википедия

"Наши специалисты считают, что сокращение времени строительства за счет привлечения китайских подрядчиков не произошло бы. Кроме того, китайские компании традиционно предъявляют требование относительно строительства по их собственным проектам и с привлечением их работников", — рассказали Новини.LIVE в украинской компании.

По расчетам специалистов "Укргидропроекта", строительство новой ГЭС в Украине может длиться от 5 до 7 лет, и будет стоить около 2 миллиардов долларов.

Справка

Созданное в 1927 году предприятие "Укргидропроект" — крупнейшая в Украине инжиниринговая компания в сфере гидроэнергетического и водохозяйственного строительства. С момента организации по проектам компании построены каскады ГЭС на Днепре и Днестре, выполнены проекты ГАЭС, малых ГЭС, каналов для судоходства, орошения и водоснабжения городов и районов, осуществлены проектные работы по гидротехническим сооружениям горно-обогатительных комбинатов в странах СНГ. По проектам компании в Украине идет строительство крупнейшей в Европе Днестровской ГАЭС, а также Ташлыкской ГАЭС, ведется реконструкция ГЭС Днепровского каскада.

"Укргидропроект" также активно работает за границей: во Вьетнаме, Лаосе, Грузии, Мексике, Венесуэле, Эфиопии, Афганистане, Китае.

Что будет мешать строительству ГЭС

В условиях войны очевидны факторы риска, которые будут откладывать во времени строительство новой ГЭС.

Во-первых, для старта строительства необходимо деоккупировать левобережную часть Херсонщины, которая контролируется россиянами.

Много времени займет разминирование территории будущего строительства и прибрежных территорий, необходимых для берегоукрепления.

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Уничтоженная и поврежденная инфраструктура подлежит восстановлению. И это тоже потребует значительных ресурсов, в том числе и временных.

Ну и, наконец, необходимо надежно оградить территории будущего строительства от возможных обстрелов и воздушных атак.

Отдельного внимания уже традиционно, к сожалению, заслуживают коррупционные риски, связанные со сферой строительства. Не стоит надеяться, что разбитая войной страна автоматически избавится от своих порочных коррупционных практик, сопровождавших сферу государственных инвестиций на протяжении всей современной истории.

О традиционно "правильных" приоритетах расходования государственных средств в Украине можно говорить много. Как и о том, например, сколько времени в Украине традиционно тратят на строительство и ремонт дорог, мостов, метро или социальной инфраструктуры.

Все это не добавляет оптимизма по поводу перспектив будущего восстановления послевоенной страны. Даже при отсутствии проблем с финансированием. Но ведь все в наших руках. Не так ли?

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