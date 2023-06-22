Відбудова Каховської ГЕС: реальність, строки, ціна

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: google

6 червня російські варвари підірвали Каховську ГЕС. Загарбники захопили електростанцію ще в перший день повномасштабної збройної агресії 24 лютого 2022 року і замінували її. Відновленню станція не підлягає.

Для побудови нової станції потрібно буде щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро, порахували в компанії "Укргідроенерго", до складу якої входить Каховська ГЕС.

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"Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції", — заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Довідка

ПрАТ "Укргідроенерго" — найбільша гідрогенеруюча компанія України, що включена до переліку 15 найбільших підприємств державного сектору економіки, сумарні активи яких складають 70 відсотків від загального показника у держсекторі. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 знаходяться в процесі підготовки до будівництва.

Як будували ГЕС

Каховський гідровузол є нижньою ступінню каскаду ГЕС на річці Дніпро. Побудований гідровузол протягом 1950-1956 років і зданий в експлуатацію 1959 року.

За даними Вікіпедії, основні проектні та будівельні роботи на Дніпрі розпочалися 1927 року зі спорудженням Дніпровської ГЕС. Згодом було збудовано ще п'ять гідровузлів. Праця багатотисячного колективу проектантів та будівельників завершилася 1980 року. За цей час річку від державного кордону з Республікою Білорусь до Каховки було перетворено на каскад водосховищ.

Будівництво Каховської ГЕС. Фото: uhe.gov.ua

Найвідоміша — Дніпровська ГЕС в Запоріжжі - була побудована у 1927—1932 роках. Під час Другої світової війни станція була частково зруйнована радянськими військами, а до 1950 року відновлена. У 1969-1975 роках була введена друга черга станції — ДніпроГЕС-2.

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Каховську ГЕС побудували другою — у 1950-1956 роках, за нею — Кременчуцьку (1954-1960), Київську (1960-1964), Середньодніпровську (195-1964). В 1963-1975 роках Канівська ГЕС завершила Дніпровський каскад гребель.

Каховську ГЕС будували протягом 1950-1956 років. Фото: uhe.gov.ua

Каховську ГЕС було віднесено до великих будов комунізму. Для будівництва й обслуговування електростанції створили місто Нова Каховка. На будівництві Каховського гідровузла працювало: 12 тисяч осіб, 1100 автомашин, 30 екскаваторів, 75 гусеничних і портальних кранів, 100 бульдозерів, 14 паровозів і 7 земснарядів. Всією цією технікою вийняли майже 800 мільйонів кубічних метрів ґрунту.

30 березня 1952 року було укладено перший кубічний метр бетону в споруду Каховської ГЕС. Монтаж першої турбіни, розпочатий у серпні 1954 року, завершили 18 жовтня 1955 року. Саме цей день і вважається днем народження станції. 13 жовтня 1956 року введено в експлуатацію останній шостий гідроагрегат. 19 жовтня 1959 року Каховську ГЕС прийнято в промислову експлуатацію зі встановленою потужністю 312 МВт. Загалом роботи виконували 12 тисяч людей.

Каховську ГЕС було віднесено до великих будов комунізму. Фото: uhe.gov.ua

Що ми втратили

З підривом російськими окупантами Каховської ГЕС Україна несе неймовірні втрати — десятки загиблих та зниклих безвісти, тисячі людей втратили своє майно та евакуйовані до інших міст. Десятки населених пунктів знівечені, тисячі домівок зруйновані через затоплення.

За даними "Укргідроенерго" Україна втратила:

Останню сходинку Дніпровського каскаду ГЕС, яка стримувала велику воду Каховського водосховища.

Каховське водосховище обʼємом 18,2 км куб., яке забезпечувало водою чотири області України та сприяло розвитку сільського господарства. Також позбавлено водопостачання і окупований росіянами Крим, адже поблизу Нової Каховки починається Північнокримський канал.

1,5 - 2 млрд квт*год електроенергії, які станція виробляла в середньому для енергосистеми на рік до жовтня 2022 року.

Маневрові потужності для регулювання пікових навантажень, зокрема, у Херсонській та Миколаївській областях.

Споруду Каховської ГЕС, яка була пам'яткою архітектури та працею багатьох поколінь. А також туристичним магнітом регіону.

Глибоководний шлях від Чорного моря до Запоріжжя, який годував та був артерією для проходження суден з усього світу.

Міст з автомобільною дорогою та залізничним сполученням, газопроводом та іншими комунікаціями, що зʼєднували правий і лівий береги Дніпра.

Під загрозою загибелі та знищення тварини й рослини, які мають різний природоохоронний статус. Деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Зокрема, лише у зимовому саду Каховської ГЕС було понад 1000 екземплярів унікальних рослин, які роками збирали і вирощували співробітники станції.

Підірвавши Каховську ГЕС, російські окупанти спричинили найбільшу на нашому континенті з часів Чорнобильської трагедії техногенну катастрофу.

Чого вартуватиме Україні нова ГЕС

В "Укргідроенерго" зазначають, що терміни будівництва таких технічно складних об’єктів як гідроелектростанції визначаються календарним графіком, який передбачає розробку проєктної документації та проєкту виконання робіт. Зокрема, мають бути прораховані послідовність робіт, технології зведення споруд, графіки виготовлення та постачання обладнання, матеріалів, використання людських ресурсів для будівництва тощо.

До початку будівництва розробляється проєктна документація, а саме: техніко-економічне обгрунтування, проєкт та робоча документація. Проєктна документація проходить обов’язкову експертизу та затверджується в порядку, встановленому законодавчо.

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"Орієнтовний термін будівництва подібної гідроелектростанції становить приблизно 6 років. І це без урахування термінів, які потрібні для обстеження території після деокупації, демонтажних робіт тощо", — каже в коментарі для Новини.LIVE генеральний директор "Укргідроенерго".

Вартість будівництва нової ГЕС можна буде визначити лише в рамках детально розробленого кошторису у складі проєктної документації.

"Якщо говорити про орієнтовну вартість будівництва у випадку Каховської ГЕС, то враховуючи світові тренди в будівництві гідроелектростанцій з вартістю приблизно 2000 доларів США за 1 кВт встановленої потужності, при можливій встановленій потужності нової Каховської ГЕС близько 500–600 МВт орієнтовна вартість будівництва становитиме близько 1–1,2 млрд доларів", — запевняє Ігор Сирота.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Фото: uhe.gov.ua

Пришвидшити будівництво нової ГЕС можливо за рахунок прийняття на державному рівні відповідних рішень щодо спрощення погоджувальних та дозвільних процедур, пов’язаних із відновленням об’єктів критичної інфраструктури.

Ну і, звісно, що швидше буде деокуповано територію, то швидше можна буде розпочати будівництво, говорить співрозмовник Новини.LIVE.

Про СРСР, Китай та технології будівництва

Технології зведення ГЕС залежать від багатьох факторів, таких як: умови будівництва, геологічні особливості, характеристики річки та інше.

"При розробці проєктів гідротехнічних споруд враховують топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, сейсмологічні, екологічні умови будівництва, технічні характеристики проєкту. Параметри і компоновку споруд ГЕС вибирають за порівнянням техніко-економічних показників", — розказує Ігор Сирота.

Разом з тим, технології зведення ГЕС досить традиційні, достатньо вивчені та опробовані у будівництві гідротехнічних споруд по всьому світу. З часом застосовується більш прогресивна будівельна техніка для виконання будівельно-монтажних робіт, а також використовуються сучасніші будівельні матеріали та обладнання.

Країнами-лідерами у галузі будівництва сучасних ГЕС наразі є Канада, Швейцарія, Китай, Австрія, Німеччина та Туреччина.

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"З огляду на те, що кожного дня презентуються інноваційні рішення по всьому світу і кожне рішення є значною мірою унікальним, варто враховувати досвід міжнародних компаній — лідерів гідроенергетичного будівництва, які вже сьогодні впроваджують ці рішення в життя", — упевнений Ігор Сирота.

Наразі Україна не планує співпрацювати з іншими країнами при майбутньому будівництві нової гідроелектростанції. Хоча в історії реалізації компанією "Укргідроенерго" великих енергетичних проєктів є співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями. В умовах повоєнної відбудови країни досвід такого співробітництва напевно не буде зайвим.

"У разі залучення іноземних інвестицій, у межах проведення процедури закупівлі буде прийматися рішення щодо залучення іноземних компаній до будівництва або ж відновлення Каховської ГЕС", — говорять в компанії.

Приводи для гордості

В найбільшій в Україні інжиніринговій компанії в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва "Укргідропроект" запевняють, що українські фахівці володіють найновішими технологіями будівництва унікальних гідроенергетичних споруд у різних країнах світу. Тож якщо говорити про запозичення технологій будівництва, то не нам потрібно вчитися у закордонних фахівців, а швидше спеціалісти інших країн мають брати на озброєння український досвід.

Навіть відомі своєю швидкістю та ефективністю роботи китайські компанії навряд чи б забезпечили більш високі темпи будівництва, ніж це зроблять українські спеціалісти, запевняють в "Укргідропроекті".

Такою Каховська ГЕС була до її знищення росіянами. Фото: Вікіпедія

"Наші фахівці вважають, що скорочення часу за рахунок залучення китайських підрядників не сталося б. Крім того, китайські компанії традиційно ставлять вимоги будівництва за їхніми власними проєктами і з залученням їхніх працівників", — розказали Новини.LIVE в українській компанії.

За розрахунками спеціалістів "Укргідропроекта" будівництво нової ГЕС в Україні може тривати від 5 до 7 років, і коштуватиме близько 2 мільярдів доларів.

Довідка

Створене в 1927 році ПрАТ "Укргідропроект" — найбільша в Україні інжинірингова компанія в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва. З моменту організації за проектами компанії побудовані каскади ГЕС на Дніпрі та Дністрі, виконані проекти ГАЕС, малих ГЕС, каналів для судноплавства, зрошення та водопостачання міст і районів, здійснені проектні роботи щодо гідротехнічних споруд гірничо-збагачувальних комбінатів в країнах СНД. За проектами компанії в Україні триває будівництво найбільшої в Європі Дністровської ГАЕС, а також Ташлицької ГАЕС, ведеться реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду.

"Укргідропроект" також активно працює за кордоном: у В'єтнамі, Лаосі, Грузії, Мексиці, Венесуелі, Ефіопії, Афганістані, Китаї.

Що заважатиме будівництву ГЕС

В умовах війни очевидними є фактори ризику, які відкладатимуть у часі будівництво нової ГЕС.

По-перше, для старту будівництва необхідно деокупувати лівобережну частину Херсонщини, яка наразі контролюється росіянами.

Багато часу займе розмінування території майбутнього будівництва та прибережних територій, необхідних для берегоукріплення.

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Знищена та пошкоджена інфраструктура підлягає відновленню. І це теж вимагатиме значних ресурсів, зокрема й часових.

Ну і, нарешті, необхідно надійно захистити території майбутнього будівництва від можливих обстрілів та повітряних атак.

Окремої уваги вже традиційно, на жаль, заслуговують корупційні ризики, пов’язані зі сферою будівництва. Не варто сподіватися, що потрощена війною країна автоматично позбулася своїх порочних корупційних практик, які супроводжували сферу державних інвестицій протягом усієї сучасної історії.

Про традиційно "правильні" пріоритети витрачання державних коштів в Україні можна говорити багато. Як і про те, наприклад, скільки часу в Україні традиційно витрачають на будівництво і ремонт доріг, мостів, метро або ж соціальної інфраструктури.

Все це не додає оптимізму щодо перспектив майбутньої відбудови повоєнної країни. Навіть за умови відсутності проблем з фінансуванням. Але ж все в наших руках. Чи не так?

