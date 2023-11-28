Сколько зарабатывает руководство государственного ПриватБанка во время войны

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Зарплата руководителя государственного ПриватБанка может поразить любое воображение, особенно измученную войной психику рядового украинца. Особенно когда речь идет о годовой премии.

Держитесь за стулья — Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат председателя правления государственного ПриватБанка.

Сколько зарабатывает глава правления ПриватБанка

январь 2022 1 610 000,00 грн февраль 2022 1 555 867,14 март 2022 9705349,15 (включая годовую премию) апрель 2022 987 405,96 май 2022 784 459,24 июнь + июль 2022 2 235 305,42 август 2022 1 305 087,79 сентябрь 2022 1 080 781,00 октябрь 2022 1 269 633,3 ноябрь 2022 718 981,54 декабрь 2022 990 977,93 январь 2023 2 553 350,35 февраль 2023 875 853,82 март 2023 1 260 749,05 апрель 2023 798 246,62 май 2023 899 005,66 июнь 2023 975 536,73 июль 2023 1 298 843,94 август 2023 901 511,42 сентябрь 2023 911 545,29 октябрь 2023 1 194 725,47

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