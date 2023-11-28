Сколько зарабатывает руководство государственного ПриватБанка во время войны

Заоблачные зарплаты государственных финансистов, или Сколько зарабатывает руководитель ПриватБанка
Зарплата руководителя государственного ПриватБанка может поразить любое воображение, особенно измученную войной психику рядового украинца. Особенно когда речь идет о годовой премии.
Держитесь за стулья — Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат председателя правления государственного ПриватБанка.
Сколько зарабатывает глава правления ПриватБанка
|январь 2022
|1 610 000,00 грн
|февраль 2022
|1 555 867,14
|март 2022
|9705349,15 (включая годовую премию)
|апрель 2022
|987 405,96
|май 2022
|784 459,24
|июнь + июль 2022
|2 235 305,42
|август 2022
|1 305 087,79
|сентябрь 2022
|1 080 781,00
|октябрь 2022
|1 269 633,3
|ноябрь 2022
|718 981,54
|декабрь 2022
|990 977,93
|январь 2023
|2 553 350,35
|февраль 2023
|875 853,82
|март 2023
|1 260 749,05
|апрель 2023
|798 246,62
|май 2023
|899 005,66
|июнь 2023
|975 536,73
|июль 2023
|1 298 843,94
|август 2023
|901 511,42
|сентябрь 2023
|911 545,29
|октябрь 2023
|1 194 725,47
Интересно также почитать
Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает команда наблюдательного совета государственного Ощадбанка.
Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплате его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой председателя правления Ощадбанка и зарплатами его команды.
Сообщали о заработках руководства Бюро экономической безопасности, а также о том, сколько стоят охотники за коррупционерами или какие зарплаты у руководителей НАПК.
Писали о заработках руководителей Антимонопольного комитета Украины, а также региональных "королей" АМКУ во время войны.
Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.
Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и рядовые специалисты министерства.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Сообщали, сколько стоит управлять реинтеграцией оккупированных территорий, или какая зарплата у Ирины Верещук.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи, сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а также сколько стоила государству команда Алексея Чернышева в Министерстве развития громад и территорий.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!