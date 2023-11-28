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Заоблачные зарплаты государственных финансистов, или Сколько зарабатывает руководитель ПриватБанка

28 ноября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько зарабатывает руководство государственного ПриватБанка во время войны
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Зарплата руководителя государственного ПриватБанка может поразить любое воображение, особенно измученную войной психику рядового украинца. Особенно когда речь идет о годовой премии.

Держитесь за стулья — Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат председателя правления государственного ПриватБанка.

Сколько зарабатывает глава правления ПриватБанка

январь 2022 1 610 000,00 грн
февраль 2022 1 555 867,14
март 2022 9705349,15 (включая годовую премию)
апрель 2022 987 405,96
май 2022 784 459,24
июнь + июль 2022  2 235 305,42
август 2022 1 305 087,79
сентябрь 2022 1 080 781,00
октябрь 2022 1 269 633,3
ноябрь 2022 718 981,54
декабрь 2022 990 977,93
январь 2023 2 553 350,35
февраль 2023 875 853,82
март 2023 1 260 749,05
апрель 2023 798 246,62
май 2023 899 005,66
июнь 2023 975 536,73
июль 2023 1 298 843,94
август 2023 901 511,42
сентябрь 2023 911 545,29
октябрь 2023 1 194 725,47

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Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.

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