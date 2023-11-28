Скільки заробляє керівництво державного ПриватБанку під час війни

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Зарплата керівника державного ПриватБанку може вразити будь-яку уяву, а надто — змучену війною психіку пересічного українця. Особливо — коли мова йде про річну премію.

Тримайтеся за стільці — Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат голови правління державного ПриватБанку.

Скільки заробляє голова правління ПриватБанку

січень 2022 1 610 000,00 грн лютий 2022 1 555 867,14 березень 2022 9 705 349,15 (включаючи річну премію) квітень 2022 987 405,96 травень 2022 784 459,24 червень + липень 2022 2 235 305,42 серпень 2022 1 305 087,79 вересень 2022 1 080 781,00 жовтень 2022 1 269 633,3 листопад 2022 718 981,54 грудень 2022 990 977,93 січень 2023 2 553 350,35 лютий 2023 875 853,82 березень 2023 1 260 749,05 квітень 2023 798 246,62 травень 2023 899 005,66 червень 2023 975 536,73 липень 2023 1 298 843,94 серпень 2023 901 511,42 вересень 2023 911 545,29 жовтень 2023 1 194 725,47

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