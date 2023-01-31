Запасы газа в хранилищах Европы снизились — какой сейчас объем

Запасы остаются на максимуме для этого времени года благодаря погоде

Объемы запасов природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы снизились до менее чем 80 млрд куб. м. Несмотря на это, запасы остаются на максимуме для этого времени года благодаря погоде.

Такие данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) за 31 января.

Запасы "голубого топлива"

Как отмечается, отбор газа из хранилищ за сутки составил около 500 млн кубометров.

В Европе отопительный сезон стартовал 14 ноября и с тех пор страны ЕС отобрали 28,5 млрд кубометров газа. Общий отбор газа из газохранилищ на 77-й день с момента достижения максимума заполнения на 4,25% ниже среднего показателя на этот день за прошлые пять лет.



В настоящее время европейские газохранилища заполнены на 73,23%. Это на 19,85% выше, чем было в среднем на эту дату в последние годы. В ПХГ еще есть 79,34 млрд кубов "голубого топлива".

Цены на газ

Также Европа справилась с ценовой паникой на газовом рынке, которая началась после российского вторжения в Украину и радикального сокращения поставки голубого топлива из страны-агрессора. Цена природного газа в Европе (на газовом хабе TTF в Нидерландах) после достижения августовского пика более чем в $3,6 тыс. за кубометр снизилась в 5,6 раза до $656 за кубометр по состоянию на 30 января 2023 года.

Напомним, теплая зима и меры предосторожности, которые ЕС и страны-члены приняли в прошлом году для избавления зависимости от российского газа, позволили стабилизировать цены на газ и обеспечить заполнение газовых хранилищ на уровне 83%. Это даже выше осенних показателей.