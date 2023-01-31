Запаси газу у сховищах Європи знизилися — який зараз обсяг

Запаси залишаються на максимумі для цієї пори року завдяки погоді

Обсяги запасів природного газу у підземних сховищах газу (ПСГ) Європи знизилися до менш ніж 80 млрд куб. м. Попри це, запаси залишаються на максимумі для цієї пори року завдяки погоді.

Такі дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE) за 31 січня.

Запаси "блакитного палива"

Як зазначається, відбір газу зі сховищ за добу становив близько 500 млн кубометрів.



У Європі опалювальний сезон стартував 14 листопада і відтоді країни ЄС відібрали 28,5 млрд кубометрів газу. Загальний відбір газу з газосховищ на 77-й день з моменту досягнення максимуму заповнення на 4,25% нижчий за середній показник на цей день у минулі п'ять років.



Зараз європейські газосховища заповнені на 73,23%. Це на 19,85% вище, ніж було у середньому на цю дату останні роки. У ПСГ ще є 79,34 млрд кубів "блакитного палива".

Ціни на газ

Також Європа впоралася з ціновою панікою на газовому ринку, яка розпочалася після російського вторгнення в Україну та радикального скорочення постачання блакитного палива з країни-агресора. Ціна природнього газу в Європі (на газовому хабі TTF в Нідерландах) після досягнення серпневого піку в понад $3,6 тис. за кубометр знизилась в 5,6 раза до $656 за кубометр станом на 30 січня 2023 року.

Нагадаємо, тепла зима та запобіжні заходи, які ЄС та країни-члени вжили минулого року для позбавлення залежності від російського газу, дозволили стабілізувати ціни на газ та забезпечити заповнення газових сховищ на рівні 83%. Це навіть вище за осінні показники.