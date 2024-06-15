Недорогие зарядные станции — ТОП-5 устройств, которые стоят до 10 тыс. грн

Зарядные станции для дома — какие устройства стоят дешевле 10 тыс. грн
Украинцы уже привыкли к отключениям электроэнергии, поэтому зарядная станция для дома перестает быть роскошью и становится средством комфортного переживания блекаутов. Не обязательно покупать дорогостоящее оборудование — можно выбрать недорогие зарядные станции небольшой емкости, которые подойдут тем, кто ценит производительность при отключении электричества.
Новини.LIVE рассказывают о зарядных станциях для дома, которые стоят до 10 000 гривен.
EcoFlow RIVER 2 — от 9 720 грн
Это популярная модель благодаря доступной цене и портативности (вес – 3,5 кг). Это устройство очень функционально и помогает во время блекаута.
При подключении стационарного компьютера с игровой видеокартой и 27-дюймовым монитором станция работает около трех часов. Также имеет защиту от перегрева и короткого замыкания, а также простой, но информативный дисплей.
LogicPower LP CHARGER — от 6 580 грн
Это мощный павербанк, быстро заряжающий несколько устройств одновременно (телефон, планшет, ноутбук и т. д.). Эту портативную зарядную станцию можно заряжать от солнечной панели за 7-8 часов, от розетки переменного тока за 7 часов или от автомобильной зарядки за около 15 часов.
Konner&Sohnen KS — от 6 997 грн
Устройство идеально подходит при кратковременных отключениях электроэнергии и чрезвычайных ситуациях.
Зарядить питание можно несколькими способами: от солнечной панели благодаря солнечной энергии (опционально), от сети переменного тока с помощью адаптера и от автомобильного прикуривателя 12 В.
Volt Polska Travel Powerbox 600 — 6 899 грн
Эта электростанция может питать до 9 устройств одновременно, включая бытовую технику и оборудование. Она экологически безопасна, не нуждается в бензине, не выделяет токсичных паров, не вибрирует и не издает громких звуков, и может питаться от сети, розетки прикуривателя или солнечной энергии.
2E Diya 300W — 8 699 грн
Это устройство подходит для автономного питания маломощной техники, такой как ноутбук, освещение или мобильные гаджеты. Он может заряжаться от сети, розетки прикуривателя или солнечной энергии.
Что еще нужно знать
Напомним, в условиях веерных отключений электроэнергии в Украине приобрела популярность портативная зарядная станция EcoFlow. Известно, как выбрать устройство, которое не опустошит кошелек и будет служить именно вашим потребностям.
Мы также рассказывали, как выбрать зарядную станцию и подготовиться к блекаутам, а также изменились цены на зарядные станции в Украине. Эксперты предупреждают, что плановые отключения света в Украине будут продолжительными и призывают готовиться к сложному периоду.
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