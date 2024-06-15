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Зарядные станции для дома — какие устройства стоят дешевле 10 тыс. грн

15 июня 2024 14:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Недорогие зарядные станции — ТОП-5 устройств, которые стоят до 10 тыс. грн
Зарядная станция. Фото: ecoflowukraine.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы уже привыкли к отключениям электроэнергии, поэтому зарядная станция для дома перестает быть роскошью и становится средством комфортного переживания блекаутов. Не обязательно покупать дорогостоящее оборудование — можно выбрать недорогие зарядные станции небольшой емкости, которые подойдут тем, кто ценит производительность при отключении электричества.

Новини.LIVE рассказывают о зарядных станциях для дома, которые стоят до 10 000 гривен.

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EcoFlow RIVER 2 — от 9 720 грн

Это популярная модель благодаря доступной цене и портативности (вес – 3,5 кг). Это устройство очень функционально и помогает во время блекаута.

При подключении стационарного компьютера с игровой видеокартой и 27-дюймовым монитором станция работает около трех часов. Также имеет защиту от перегрева и короткого замыкания, а также простой, но информативный дисплей.

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Цена на EcoFlow. Источник: скриншот

LogicPower LP CHARGER — от 6 580 грн

Это мощный павербанк, быстро заряжающий несколько устройств одновременно (телефон, планшет, ноутбук и т. д.). Эту портативную зарядную станцию можно заряжать от солнечной панели за 7-8 часов, от розетки переменного тока за 7 часов или от автомобильной зарядки за около 15 часов.

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Цена LogicPower LP. Источник: скриншот

Konner&Sohnen KS — от 6 997 грн

Устройство идеально подходит при кратковременных отключениях электроэнергии и чрезвычайных ситуациях.

Зарядить питание можно несколькими способами: от солнечной панели благодаря солнечной энергии (опционально), от сети переменного тока с помощью адаптера и от автомобильного прикуривателя 12 В.

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Цена на Konner&Sohnen. Источник: скриншот

Volt Polska Travel Powerbox 600 — 6 899 грн

Эта электростанция может питать до 9 устройств одновременно, включая бытовую технику и оборудование. Она экологически безопасна, не нуждается в бензине, не выделяет токсичных паров, не вибрирует и не издает громких звуков, и может питаться от сети, розетки прикуривателя или солнечной энергии.

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Цена Volt Polska Travel Powerbox. Источник: скриншот

2E Diya 300W — 8 699 грн

Это устройство подходит для автономного питания маломощной техники, такой как ноутбук, освещение или мобильные гаджеты. Он может заряжаться от сети, розетки прикуривателя или солнечной энергии.

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Цена на 2E Diya. Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, в условиях веерных отключений электроэнергии в Украине приобрела популярность портативная зарядная станция EcoFlow. Известно, как выбрать устройство, которое не опустошит кошелек и будет служить именно вашим потребностям.

Мы также рассказывали, как выбрать зарядную станцию и подготовиться к блекаутам, а также изменились цены на зарядные станции в Украине. Эксперты предупреждают, что плановые отключения света в Украине будут продолжительными и призывают готовиться к сложному периоду.

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