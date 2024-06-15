Недорогие зарядные станции — ТОП-5 устройств, которые стоят до 10 тыс. грн

Зарядная станция. Фото: ecoflowukraine.com

Украинцы уже привыкли к отключениям электроэнергии, поэтому зарядная станция для дома перестает быть роскошью и становится средством комфортного переживания блекаутов. Не обязательно покупать дорогостоящее оборудование — можно выбрать недорогие зарядные станции небольшой емкости, которые подойдут тем, кто ценит производительность при отключении электричества.

Новини.LIVE рассказывают о зарядных станциях для дома, которые стоят до 10 000 гривен.

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EcoFlow RIVER 2 — от 9 720 грн

Это популярная модель благодаря доступной цене и портативности (вес – 3,5 кг). Это устройство очень функционально и помогает во время блекаута.

При подключении стационарного компьютера с игровой видеокартой и 27-дюймовым монитором станция работает около трех часов. Также имеет защиту от перегрева и короткого замыкания, а также простой, но информативный дисплей.

Цена на EcoFlow. Источник: скриншот

LogicPower LP CHARGER — от 6 580 грн

Это мощный павербанк, быстро заряжающий несколько устройств одновременно (телефон, планшет, ноутбук и т. д.). Эту портативную зарядную станцию можно заряжать от солнечной панели за 7-8 часов, от розетки переменного тока за 7 часов или от автомобильной зарядки за около 15 часов.

Цена LogicPower LP. Источник: скриншот

Konner&Sohnen KS — от 6 997 грн

Устройство идеально подходит при кратковременных отключениях электроэнергии и чрезвычайных ситуациях.

Зарядить питание можно несколькими способами: от солнечной панели благодаря солнечной энергии (опционально), от сети переменного тока с помощью адаптера и от автомобильного прикуривателя 12 В.

Цена на Konner&Sohnen. Источник: скриншот

Volt Polska Travel Powerbox 600 — 6 899 грн

Эта электростанция может питать до 9 устройств одновременно, включая бытовую технику и оборудование. Она экологически безопасна, не нуждается в бензине, не выделяет токсичных паров, не вибрирует и не издает громких звуков, и может питаться от сети, розетки прикуривателя или солнечной энергии.

Цена Volt Polska Travel Powerbox. Источник: скриншот

2E Diya 300W — 8 699 грн

Это устройство подходит для автономного питания маломощной техники, такой как ноутбук, освещение или мобильные гаджеты. Он может заряжаться от сети, розетки прикуривателя или солнечной энергии.

Цена на 2E Diya. Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, в условиях веерных отключений электроэнергии в Украине приобрела популярность портативная зарядная станция EcoFlow. Известно, как выбрать устройство, которое не опустошит кошелек и будет служить именно вашим потребностям.

Мы также рассказывали, как выбрать зарядную станцию и подготовиться к блекаутам, а также изменились цены на зарядные станции в Украине. Эксперты предупреждают, что плановые отключения света в Украине будут продолжительными и призывают готовиться к сложному периоду.