Недорогі зарядні станції — ТОП-5 пристроїв, які коштують до 10 тис. грн

Зарядна станція. Фото: ecoflowukraine.com

Українці вже звикли до відключень електроенергії, тому зарядна станція для дому перестає бути розкішшю і стає засобом комфортного переживання блекаутів. Не обов'язково купувати дороге обладнання — можна вибрати недорогі зарядні станції невеликої ємності, які підійдуть тим, хто цінує продуктивність під час відключення електрики.

Новини.LIVE розповідають про зарядні станції для дому, які коштують до 10 000 гривень.

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EcoFlow RIVER 2 — від 9 720 грн

Це популярна модель завдяки доступній ціні та портативності (вага — 3,5 кг). Цей пристрій дуже функціональний і допомагає під час блекауту.

При підключенні стаціонарного комп’ютера з ігровою відеокартою і 27-дюймовим монітором станція працює близько трьох годин. Також має захист від перегріву і короткого замикання, а також простий, але інформативний дисплей.

Ціна на EcoFlow. Джерело: скриншот

LogicPower LP CHARGER — від 6 580 грн

Це потужний павербанк, який швидко заряджає кілька пристроїв одночасно (телефон, планшет, ноутбук і т. д.). Цю портативну зарядну станцію можна заряджати від сонячної панелі за 7-8 годин, від розетки змінного струму за 7 годин, або від автомобільної зарядки за близько 15 годин.

Ціна на LogicPower LP. Джерело: скриншот

Konner&Sohnen KS — від 6 997 грн

Пристрій ідеально підходить при короткочасних відключеннях електроенергії та у надзвичайних ситуаціях.

Зарядити станцію живлення можна кількома способами: від сонячної панелі завдяки сонячній енергії (опціонально), від мережі змінного струму за допомогою адаптера та від автомобільного прикурювача 12 В.

Ціна на Konner&Sohnen. Джерело: скриншот

Volt Polska Travel Powerbox 600 — 6 899 грн

Ця електростанція може живити до 9 пристроїв одночасно, включаючи побутову техніку та електронне обладнання. Вона екологічно безпечна, не потребує бензину, не виділяє токсичних парів, не вібрує та не видає гучних звуків, і може живитися від мережі, розетки прикурювача або сонячної енергії.

Ціна на Volt Polska Travel Powerbox. Джерело: скриншот

2E Diya 300W — 8 699 грн

Цей пристрій підходить для автономного живлення малопотужної техніки, такої як ноутбук, освітлення або мобільні гаджети. Він може заряджатися від мережі, розетки прикурювача або сонячної енергії.

Ціна на 2E Diya. Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, в умовах віялових відключень електроенергії в Україні набула популярності портативна зарядна станція EcoFlow. Відомо, як вибрати пристрій, який не спустошить гаманець та слугуватиме саме вашим потребам.

Ми також розповідали, як вибрати зарядну станцію та підготуватись до блекаутів, а також як змінились ціни на зарядні станції в Україні. Експерти попереджають, що планові відключення світла в Україні будуть тривалими та закликають готуватися до складного періоду.