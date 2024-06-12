Работа на пищевом производстве HYZA в Словакии — свежая вакансия, условия и зарплата

Упаковщики мяса. Фото иллюстративное: eurabota.com

Украинцам предлагает работу на пищевом производстве HYZA в Словакии. Нужны люди, которые будут упаковывать и отгружать продукцию. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить до 1 300 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на платформе поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы и обязанности

Нужны работники пищевой промышленности для работы в Топольчанах. График работы: по 8–10 часов в две или в три смены. В случае трехсменного графика смена длится восемь часов. Если же человек выбирает двухсменный график, то смена будет длиться от восьми до десяти часов (например, с 06:00 до 16:00 и с 16:00 до 00:00). Основная зарплата от 700 евро (брутто) в зависимости от должности. Также есть 15% премии и бонус в размере 50 евро за посещаемость. В месяц получается 1 000–1 300 евро (брутто).

Работникам нужно паковать куриное мясо на подносы, отгружать мясо, контролировать и маркировать конкретные изделия.

Требования к работникам и преимущества

На работу примут мужчин и женщин в возрасте до 55 лет, которые имеют биометрический паспорт и документ о временной защите (odidenec).

Проживание бесплатно. Работники живут в домах или квартирах, по 3–4 человека в одной комнате. Жилье оборудовано всем необходимым для жизни и отдыха. Есть WiFi и холодильник. Семейные пары проживают вместе (по две пары в одной комнате).

За 0,5 евро можно питаться в заводской столовой. Каждые два месяца можно всего за шесть евро покупать коробку мяса. Сотрудники могут бесплатно проходить медицинское обследование.

Напомним, для украинцев есть вакансия на складе чая Lipton в Великобритании. Нужны упаковщики. За месяц работы можно заработать до 3 900 евро.

Также мы сообщали, что в Польше нужны работники на склад книг. Работа несложная, так как работать можно даже сидя. Зарплата — до 75 тысяч гривен.