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Зарплата до 1 300 євро — у Словаччині потрібні працівники на харчове виробництво

12 червня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на харчовому виробництві HYZA у Словаччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Пакувальники м'яса. Фото ілюстративне: eurabota.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на харчовому виробництві HYZA у Словаччині. Потрібні люди, які пакуватимуть і відвантажуватимуть продукцію. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 1 300 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи та обов'язки

Потрібні працівники харчової промисловості для роботи в місті Топольчани. Графік роботи: по 8–10 годин у дві або у три зміни. У разі трьохзмінного графіку зміна триває вісім годин. Якщо ж людина обирає двозмінний графік, то зміна триватиме від восьми до десятьох годин (наприклад, з 06:00 до 16:00 та з 16:00 до 00:00). Основна зарплата від 700 євро (брутто) в залежності від посади. Також є 15% премії та бонус у розмірі 50 євро за відвідуваність. За місяць виходить 1 000–1 300 євро (брутто).

Працівникам потрібно пакувати куряче м'ясо на підноси, відвантажувати м'ясо, контролювати й маркувати конкретні вироби.

Вимоги до працівників та переваги

На роботу приймуть чоловіків і жінок віком до 55 років, які мають біометричний паспорт та документ про тимчасовий захист (odidenec).

Проживання безкоштовне. Працівники живуть у будинках або квартирах, по 3–4 людини в одній кімнаті. Житло обладнане всім необхідним для життя та відпочинку. Є WiFi та холодильник. Сімейні пари проживають разом (по дві пари в одній кімнаті).

За 0,5 євро можна харчуватися в заводській їдальні. Кожні два місяці можна лише за шість євро купувати коробку м'яса. Працівники можуть безкоштовно проходити медичне обстеження.

Нагадаємо, для українців є вакансія на складі чаю Lipton у Великій Британії. Потрібні пакувальники. За місяць роботи можна заробити до 3 900 євро.

Також ми повідомляли, що в Польщі потрібні працівники на склад книжок. Робота нескладна, бо працювати можна навіть сидячи. Зарплата — до 75 тисяч гривень.

Європа
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Словаччина
робота

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