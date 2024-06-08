Работа на кондитерской фабрике в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата

Работницы кондитерской фабрики. Фото иллюстративное: kviten.com

Украинцам предлагают работу в Гамбурге в Германии. Нужны рабочие на кондитерскую фабрику. Работодатель обещает платить до 3 500 евро ежемесячно.

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Условия работы

Работать нужно на складе кондитерской продукции в Гамбурге. График работы: пять дней в неделю от 8 до 10–12 часов ежедневно. Есть возможность работать в субботу. Воскресенье — выходной. Зарплата — 15 евро в час (нетто). За месяц можно заработать от 3 300 до 3 500 евро.

В обязанности работников будет входить упаковка кондитерских изделий, поступающих в упаковочный цех в готовом виде.

Задачи работников:

проверка герметичности упаковки;

наклейка этикеток и наполнение ящиков определенным количеством продукции;

маркировка ящиков и передача их на другую транспортировочную ленту.

Преимущества для работников

Работодатель бесплатно предоставляет жилье. В комнате проживает 2–3 человека. Семейным парам предоставляют отдельные комнаты. В помещениях есть все необходимое для жизни и комфорта. Жилье расположено в пешей доступности до места работы. Платить придется только за питание и коммунальные услуги.

Напомним, для женщин-украинок есть вакансия в супермаркетах Латвии. Нужны уборщицы. Иметь опыт работы необязательно. За месяц можно заработать 900 евро.

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