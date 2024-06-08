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Зарплата до 3 500 євро — у Німеччині потрібні працівники на кондитерську фабрику

8 червня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на кондитерській фабриці в Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівниці кондитерської фабрики. Фото ілюстративне: kviten.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу в місті Гамбург у Німеччині. Потрібні робітники на кондитерську фабрики. Роботодавець обіцяє платити до 3 500 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно на складі кондитерської продукції в Гамбурзі. Графік роботи: п'ять днів на тижедень від 8 до 10–12 годин щодня. Є можливість працювати в суботу. Неділя — вихідний. Зарплата — 15 євро за годину (нетто). За місяць можна заробити від 3 300 до 3 500 євро.

В обов'язки працівників входитиме пакування кондитерських виробів, які надходять до пакувального цеху в готовому вигляді.

Задачі працівників:

  • перевірка герметичності пакування;
  • наклеювання етикеток та наповнення ящиків певною кількістю продукції;
  • маркування ящиків та передача їх на іншу транспортувальну стрічку.

Переваги для працівників

Роботодавець безкоштовно надає житло. У кімнаті проживає 2–3 людини. Сімейним парам надають окремі кімнати. У приміщеннях є все необхідне для життя й комфорту. Житло розташоване в пішій доступності до місця роботи. Сплачувати доведеться лише за харчування та комунальні послуги.

Нагадаємо, для жінок-українок є вакансія в супермаркетах у Латвії. Потрібні прибиральниці. Мати досвід роботи необов'язково. За місяць можна заробити 900 євро.

Також ми повідомляли про вакансію в німецьких теплицях на сортуванні зелені. Шукають людей, які готуватимуть грядки під посадку та сортуватимуть саджанці. Щомісячна зарплата — майже 150 тисяч гривень.

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робота

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