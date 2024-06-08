Робота на кондитерській фабриці в Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівниці кондитерської фабрики. Фото ілюстративне: kviten.com

Українцям пропонують роботу в місті Гамбург у Німеччині. Потрібні робітники на кондитерську фабрики. Роботодавець обіцяє платити до 3 500 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно на складі кондитерської продукції в Гамбурзі. Графік роботи: п'ять днів на тижедень від 8 до 10–12 годин щодня. Є можливість працювати в суботу. Неділя — вихідний. Зарплата — 15 євро за годину (нетто). За місяць можна заробити від 3 300 до 3 500 євро.

В обов'язки працівників входитиме пакування кондитерських виробів, які надходять до пакувального цеху в готовому вигляді.

Задачі працівників:

перевірка герметичності пакування;

наклеювання етикеток та наповнення ящиків певною кількістю продукції;

маркування ящиків та передача їх на іншу транспортувальну стрічку.

Переваги для працівників

Роботодавець безкоштовно надає житло. У кімнаті проживає 2–3 людини. Сімейним парам надають окремі кімнати. У приміщеннях є все необхідне для життя й комфорту. Житло розташоване в пішій доступності до місця роботи. Сплачувати доведеться лише за харчування та комунальні послуги.

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