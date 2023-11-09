Зарплаты в Украине — кто из специалистов получает ежемесячно 90 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сфере аграрного бизнеса в 2023 году заработная плата большинства работников выросла на 27%. То есть выплаты подняли до уровня, соответствующего инфляции 2022-го.

Об этом свидетельствуют выводы исследования агрорынка, проведенного компанией Agrohub.

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Исследование охватило агрономическую, земельную и инженерную службы шести агрохолдингов. В частности, его выводы дали представление о доходах в агросфере, в зависимости от нагрузки (уровня земельного банка, количества техники, договоров аренды земли).

Практически все опрошенные повысили оклады работникам на 15-30%, что соответствует официальному уровню прошлогодней инфляции.

Средняя заработная плата работников аграрной отрасли такова:

главного агронома — около 90 тыс. гривен;

ведущего — 50 тыс. гривен;

рядового агронома — до 30 тыс. гривен.

Аналитики отмечают, что в октябре прошлого года главный агроном зарабатывал ежемесячно по 61,5 тыс. гривен, ведущий агроном — 35,7 тыс. грн, а рядовой — 22,4 тыс. грн соответственно.

Существенный рост объясняют такими тенденциями, как:

укрупнение земельных массивов;

увеличение количества гектаров;

расширение функционала.

Источник: Agrohub

В целом фиксированные доходы выросли по всем должностям агрономической, инженерной, земельной служб.

В частности, в инженерной службе несколько меньший процент роста зарплат. Средняя выплата главного инженера без бонусов составляет 66,3 тыс. грн (на 21% больше по сравнению с 2022 годом). Зарплата ведущего инженера — 43 тыс. грн (на 27% больше). Доход главного энергетика — 32,3 тыс. грн (на 26% выше).

Также вернулась политика бонусов, от которой в 2022 году отказались из-за неопределенности и значительной волатильности расходов.

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