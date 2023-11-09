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Зарплаты некоторых специалистов выросли на 30% — кому платят 90 тыс. грн

9 ноября 2023 13:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — кто из специалистов получает ежемесячно 90 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В сфере аграрного бизнеса в 2023 году заработная плата большинства работников выросла на 27%. То есть выплаты подняли до уровня, соответствующего инфляции 2022-го.

Об этом свидетельствуют выводы исследования агрорынка, проведенного компанией Agrohub.

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Исследование охватило агрономическую, земельную и инженерную службы шести агрохолдингов. В частности, его выводы дали представление о доходах в агросфере, в зависимости от нагрузки (уровня земельного банка, количества техники, договоров аренды земли).

Практически все опрошенные повысили оклады работникам на 15-30%, что соответствует официальному уровню прошлогодней инфляции.

Средняя заработная плата работников аграрной отрасли такова:

  • главного агронома — около 90 тыс. гривен;
  • ведущего — 50 тыс. гривен;
  • рядового агронома — до 30 тыс. гривен.

Аналитики отмечают, что в октябре прошлого года главный агроном зарабатывал ежемесячно по 61,5 тыс. гривен, ведущий агроном — 35,7 тыс. грн, а рядовой — 22,4 тыс. грн соответственно.

Существенный рост объясняют такими тенденциями, как:

  • укрупнение земельных массивов;
  • увеличение количества гектаров;
  • расширение функционала.

 

зарплаты
Источник: Agrohub

В целом фиксированные доходы выросли по всем должностям агрономической, инженерной, земельной служб.

В частности, в инженерной службе несколько меньший процент роста зарплат. Средняя выплата главного инженера без бонусов составляет 66,3 тыс. грн (на 21% больше по сравнению с 2022 годом). Зарплата ведущего инженера — 43 тыс. грн (на 27% больше). Доход главного энергетика — 32,3 тыс. грн (на 26% выше).

Также вернулась политика бонусов, от которой в 2022 году отказались из-за неопределенности и значительной волатильности расходов.

Больше о зарплатах в Украине

Напомним, в Украине средняя номинальная заработная плата существенно выросла в 2023 году. У некоторых специалистов она повысилась на 35%.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве экономики Украины разработали стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года. Ее должно принять правительство.

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