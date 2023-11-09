Зарплаты в Украине — кто из специалистов получает ежемесячно 90 тыс. грн

Зарплаты некоторых специалистов выросли на 30% — кому платят 90 тыс. грн
В сфере аграрного бизнеса в 2023 году заработная плата большинства работников выросла на 27%. То есть выплаты подняли до уровня, соответствующего инфляции 2022-го.
Об этом свидетельствуют выводы исследования агрорынка, проведенного компанией Agrohub.
Как изменились зарплаты в агросфере
Исследование охватило агрономическую, земельную и инженерную службы шести агрохолдингов. В частности, его выводы дали представление о доходах в агросфере, в зависимости от нагрузки (уровня земельного банка, количества техники, договоров аренды земли).
Практически все опрошенные повысили оклады работникам на 15-30%, что соответствует официальному уровню прошлогодней инфляции.
Средняя заработная плата работников аграрной отрасли такова:
- главного агронома — около 90 тыс. гривен;
- ведущего — 50 тыс. гривен;
- рядового агронома — до 30 тыс. гривен.
Аналитики отмечают, что в октябре прошлого года главный агроном зарабатывал ежемесячно по 61,5 тыс. гривен, ведущий агроном — 35,7 тыс. грн, а рядовой — 22,4 тыс. грн соответственно.
Существенный рост объясняют такими тенденциями, как:
- укрупнение земельных массивов;
- увеличение количества гектаров;
- расширение функционала.
В целом фиксированные доходы выросли по всем должностям агрономической, инженерной, земельной служб.
В частности, в инженерной службе несколько меньший процент роста зарплат. Средняя выплата главного инженера без бонусов составляет 66,3 тыс. грн (на 21% больше по сравнению с 2022 годом). Зарплата ведущего инженера — 43 тыс. грн (на 27% больше). Доход главного энергетика — 32,3 тыс. грн (на 26% выше).
Также вернулась политика бонусов, от которой в 2022 году отказались из-за неопределенности и значительной волатильности расходов.
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Напомним, в Украине средняя номинальная заработная плата существенно выросла в 2023 году. У некоторых специалистов она повысилась на 35%.
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