Зарплати в Україні — хто з фахівців отримує щомісяця 90 тис. грн

Зарплати деяких фахівців зросли на 30% — кому платять 90 тис. грн
У сфері аграрного бізнесу в 2023 році заробітні плати більшості працівників зросли на 27%. Тобто виплати підняли до рівня, що відповідає інфляції 2022-го.
Про це свідчать висновки дослідження агроринку, яке провела компанія Agrohub.
Як змінилися зарплати в агросфері
Як зазначається, дослідження охопило агрономічну, земельну та інженерну служби шести агрохолдингів. Зокрема, його висновки дали уявлення про доходи в агросфері, залежно від навантаження (рівня земельного банку, кількості техніки, договорів оренди землі).
Фактично всі опитані підвищили оклади працівникам на 15-30%, що відповідає офіційному рівню минулорічної інфляції.
Середня заробітна плата працівників аграрної галузі така:
- головного агронома — близько 90 тис. гривень;
- провідного — 50 тис. гривень;
- рядового агронома — до 30 тис. гривень.
Аналітики зауважують, що в жовтні минулого року головний агроном заробляв щомісяця по 61,5 тис. гривень, провідний агроном — 35,7 тис. грн, а рядовий — 22,4 тис. грн відповідно.
Істотне зростання пояснюють такими тенденціями, як:
- укрупнення земельних масивів;
- збільшення кількості гектарів;
- розширення функціоналу.
Загалом фіксовані доходи зросли за всіма посадами агрономічної, інженерної, земельної служб.
Зокрема, в інженерній службі дещо менші відсотки зростання зарплат. Середня виплата головного інженера без бонусів становить 66,3 тис. грн (на 21% більше проти 2022 року). Зарплата провідного інженера — 43 тис. грн (на 27% більше). Дохід головного енергетика — 32,3 тис. грн (на 26% вище).
Також повернулась політика бонусів, від якої у 2022 році відмовилися через невизначеність та значну волатильність витрат.
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Нагадаємо, в Україні середня номінальна заробітна плата суттєво зросла у 2023 році. У деяких спеціалістів вона підвищилася на 35%.
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