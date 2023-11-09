Зарплати в Україні — хто з фахівців отримує щомісяця 90 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У сфері аграрного бізнесу в 2023 році заробітні плати більшості працівників зросли на 27%. Тобто виплати підняли до рівня, що відповідає інфляції 2022-го.

Про це свідчать висновки дослідження агроринку, яке провела компанія Agrohub.

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Як зазначається, дослідження охопило агрономічну, земельну та інженерну служби шести агрохолдингів. Зокрема, його висновки дали уявлення про доходи в агросфері, залежно від навантаження (рівня земельного банку, кількості техніки, договорів оренди землі).

Фактично всі опитані підвищили оклади працівникам на 15-30%, що відповідає офіційному рівню минулорічної інфляції.

Середня заробітна плата працівників аграрної галузі така:

головного агронома — близько 90 тис. гривень;

провідного — 50 тис. гривень;

рядового агронома — до 30 тис. гривень.

Аналітики зауважують, що в жовтні минулого року головний агроном заробляв щомісяця по 61,5 тис. гривень, провідний агроном — 35,7 тис. грн, а рядовий — 22,4 тис. грн відповідно.

Істотне зростання пояснюють такими тенденціями, як:

укрупнення земельних масивів;

збільшення кількості гектарів;

розширення функціоналу.

Джерело: Agrohub

Загалом фіксовані доходи зросли за всіма посадами агрономічної, інженерної, земельної служб.

Зокрема, в інженерній службі дещо менші відсотки зростання зарплат. Середня виплата головного інженера без бонусів становить 66,3 тис. грн (на 21% більше проти 2022 року). Зарплата провідного інженера — 43 тис. грн (на 27% більше). Дохід головного енергетика — 32,3 тис. грн (на 26% вище).

Також повернулась політика бонусів, від якої у 2022 році відмовилися через невизначеність та значну волатильність витрат.

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Нагадаємо, в Україні середня номінальна заробітна плата суттєво зросла у 2023 році. У деяких спеціалістів вона підвищилася на 35%.

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