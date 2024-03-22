ТОП-10 вакансий в ВСУ — где платят самую большую зарплату

Зарплаты до 125 тыс. грн — Минобороны опубликовали ТОП-10 вакансий в рядах ВСУ
Министерство обороны Украины обнародовало лучшие вакансии в Вооруженных силах, отличающиеся конкурентоспособными зарплатами. Эта инициатива создает возможности для лучшего привлечения квалифицированных кандидатов и увеличивает привлекательность службы в армии.
ТОП-10 актуальных вакансий в ВСУ опубликовано в Телеграмм-канале ведомства.
Минобороны ищет кандидатов не только на боевые, но и не боевые специальности. С этой целью ведомство проводит рекрутинг на разных платформах, в частности сотрудничает с Work.ua.
Министерство обороны предлагает обратить внимание на следующие вакансии:
- Огнеметчик, Морская пехота ВСУ, денежное довольствие 25 000 — 125 000 грн.
- Электрик-дизелист, 43 ОМБр, зарплата 20 000 — 120 000 грн.
- Бухгалтер 2 категории, расчетной группы, зарплата 25 000 — 35 000 грн
- Водитель-механик, военная часть А5725, зарплата 20 000 — 22 000 грн.
- Аналитик-дешифровальщик, воинская часть А7039, зарплата 20 500 — 120 500 грн.
- Медицинская сестра, фельдшер, 68 ЕЕБр им. Олексы Довбуша, зарплата 50 000 — 120 000 грн.
- Военный капеллан, 1-й отряд Морской охраны ГНСУ — 30 000 грн.
- Юрист, военная часть А2407, обеспечение 30 000 грн.
- Штурман БПЛА, 412 ОББПС 101 ОБРО ГШ ВСУ, зарплата — 50 000 грн.
- Картограф картографической группы, воинская часть А2308, зарплата 23 000 — 30 000 грн.
Что еще нужно знать
Напомним, Министерство обороны Украины представило новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Он призван заменить устаревшие подходы. Следовательно, человек сам сможет выбирать специальность и подразделение, в котором хочет служить. Руководитель группы комплектования 12-й бригады "Азов" Ярослава Кашка "Бджілка" рассказала, какое влияние имеют такие нововведения.
Мы также писали, что в течение проекта по набору кадров в Силах обороны Украины количество вакансий постоянно увеличивается. Это свидетельствует о большом интересе украинцев к вступлению в армию. Кроме того, поступает множество отзывов на эту инициативу, что подтверждает важность и актуальность проекта.
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