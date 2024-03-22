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Зарплаты до 125 тыс. грн — Минобороны опубликовали ТОП-10 вакансий в рядах ВСУ

22 марта 2024 11:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
ТОП-10 вакансий в ВСУ — где платят самую большую зарплату
Водитель за рулем. Фото: Телеграф
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Министерство обороны Украины обнародовало лучшие вакансии в Вооруженных силах, отличающиеся конкурентоспособными зарплатами. Эта инициатива создает возможности для лучшего привлечения квалифицированных кандидатов и увеличивает привлекательность службы в армии.

ТОП-10 актуальных вакансий в ВСУ опубликовано в Телеграмм-канале ведомства.

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Минобороны ищет кандидатов не только на боевые, но и не боевые специальности. С этой целью ведомство проводит рекрутинг на разных платформах, в частности сотрудничает с Work.ua.

Министерство обороны предлагает обратить внимание на следующие вакансии:

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство обороны Украины представило новый алгоритм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Он призван заменить устаревшие подходы. Следовательно, человек сам сможет выбирать специальность и подразделение, в котором хочет служить. Руководитель группы комплектования 12-й бригады "Азов" Ярослава Кашка "Бджілка" рассказала, какое влияние имеют такие нововведения.

Мы также писали, что в течение проекта по набору кадров в Силах обороны Украины количество вакансий постоянно увеличивается. Это свидетельствует о большом интересе украинцев к вступлению в армию. Кроме того, поступает множество отзывов на эту инициативу, что подтверждает важность и актуальность проекта.

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