ТОП-10 вакансій у ЗСУ — де платять найбільшу зарплату

Зарплати до 125 тис. грн — Міноборони опублікували ТОП-10 вакансій у лавах ЗСУ
Міністерство оборони України оприлюднило найкращі вакансії у Збройних силах, які відрізняються конкурентоспроможними зарплатами. Ця ініціатива створює можливості для кращого залучення кваліфікованих кандидатів та підвищує привабливість служби в армії.
ТОП-10 актуальних вакансій у ЗСУ опубліковано у Телеграм-каналі відомства.
Міноборони шукає кандидатів не лише на бойові, а й на не бойові спеціальності. З цією метою відомство проводить рекрутинг на різних платформах, зокрема співпрацює з Work.ua.
Міністерство оборони пропонує звернути увагу на такі вакансії:
- Вогнеметник, Морська піхота ЗСУ, грошове забезпечення 25 000 — 125 000 грн.
- Електрик-дизеліст, 43 ОМБр, зарплата 20 000 — 120 000 грн.
- Бухгалтер 2 категорії, розрахункової групи, зарплата 25 000 — 35 000 грн
- Водій-механік, військова частина А5725, зарплата 20 000 — 22 000 грн.
- Аналітик-дешифрувальник, військова частина А7039, зарплата 20 500 — 120 500 грн.
- Медична сестра, фельдшер, 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша, зарплата 50 000 — 120 000 грн.
- Військовий капелан, 1-й загін Морської охорони ДПСУ — 30 000 грн.
- Юрист, військова частина А2407, забезпечення 30 000 грн.
- Штурман БПЛА, 412 ОББпС 101 ОБрО ГШ ЗСУ, зарплата — 50 000 грн.
- Картограф картографічної групи, військова частина А2308, зарплата 23 000 — 30 000 грн.
Що ще треба знати
Нагадаємо, Міністерство оборони України презентувало новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил. Він покликаний замінити застарілі підходи. Відтак людина сама зможе обирати спеціальність та підрозділ, у якому хоче служити. Керівниця групи комплектування 12-ї бригади "Азов" Ярослава Кашка "Бджілка" розповіла, який вплив мають такі нововведення.
Ми також писали, що протягом проєкту з набору кадрів до Сил оборони України кількість вакансій постійно збільшується. Це свідчить про великий інтерес українців до вступу до армії. Крім того, надходить багато відгуків на цю ініціативу, що підтверджує важливість та актуальність проєкту.
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