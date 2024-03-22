ТОП-10 вакансій у ЗСУ — де платять найбільшу зарплату

Водій за кермом. Фото: Телеграф

Міністерство оборони України оприлюднило найкращі вакансії у Збройних силах, які відрізняються конкурентоспроможними зарплатами. Ця ініціатива створює можливості для кращого залучення кваліфікованих кандидатів та підвищує привабливість служби в армії.

ТОП-10 актуальних вакансій у ЗСУ опубліковано у Телеграм-каналі відомства.

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Міноборони шукає кандидатів не лише на бойові, а й на не бойові спеціальності. З цією метою відомство проводить рекрутинг на різних платформах, зокрема співпрацює з Work.ua.

Міністерство оборони пропонує звернути увагу на такі вакансії:

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство оборони України презентувало новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил. Він покликаний замінити застарілі підходи. Відтак людина сама зможе обирати спеціальність та підрозділ, у якому хоче служити. Керівниця групи комплектування 12-ї бригади "Азов" Ярослава Кашка "Бджілка" розповіла, який вплив мають такі нововведення.

Ми також писали, що протягом проєкту з набору кадрів до Сил оборони України кількість вакансій постійно збільшується. Це свідчить про великий інтерес українців до вступу до армії. Крім того, надходить багато відгуків на цю ініціативу, що підтверджує важливість та актуальність проєкту.