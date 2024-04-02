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Зарплаты министров Украины — сколько заработал Галущенко в 2023 году

2 апреля 2024 15:31
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Ирина Шпак
редактор
Декларация Галущенко — сколько заработал министр энергетики в 2023 году
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обнародовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Он указал более 4 млн грн доходов за этот период.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций.

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В общей сложности министр энергетики в 2023 году получил 4 млн 264 тыс. 524 грн доходов. Его заработная плата в прошлом году составила 1 168 524 грн и доход от отчуждения недвижимого имущества — 3 096 000 грн.

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Источник: public.nazk.gov.ua

Также Галущенко указал в декларации 3,8 млн грн, 63,8 тыс. долларов, 14 евро на банковских счетах, 815 тыс. грн и 184,5 тыс. долларов наличными.

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Источник: public.nazk.gov.ua

Согласно декларации, глава Минэнерго владеет домом (319,7 кв. м) и тремя земельными участками (1 885, 2 112 и 927 кв м) в Киевской области, квартирой (45,5 кв. м) в Киеве.

Что еще нужно знать

Напомним, мы писали о зарплатах министров за 2022 год. Герман Галущенко в первый год полномасштабной войны указал в декларации об имуществе и доходах зарплату в размере 1 млн 7 тыс. грн.

Мы также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.

Герман Галущенко
декларация
зарплаты
деньги

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