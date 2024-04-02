Декларація Галущенка — скільки заробив міністр енергетики у 2023 році

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Міністр енергетики України Герман Галущенко оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Він вказав понад 4 млн грн доходів за цей період.

Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Загалом міністр енергетики у 2023 році отримав 4 млн 264 тис. 524 грн доходів. Його заробітна плата у минулому році склала 1 168 524 грн і дохід від відчуження нерухомого майна — 3 096 000 грн.

Джерело: public.nazk.gov.ua

Також Галущенко вказав у декларації 3,8 млн грн, 63,8 тис. доларів, 14 євро на банківських рахунках, 815 тис. грн і 184,5 тис. доларів готівкою.

Джерело: public.nazk.gov.ua

Згідно з декларацією, очільник Міненерго володіє будинком (319,7 кв м) і трьома земельними ділянками (1 885, 2 112 і 927 кв м) у Київській області, квартирою (45,5 кв м) у Києві.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ми писали про зарплати міністрів за 2022 рік. Герман Галущенко у перший рік повномасштабної війни вказав у декларації про майно і доходи зарплату у розмірі 1 млн 7 тис грн.

Ми також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.