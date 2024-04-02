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Зарплати міністрів України — скільки заробив Галущенко у 2023 році

2 квітня 2024 15:31
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Ірина Шпак
редактор
Декларація Галущенка — скільки заробив міністр енергетики у 2023 році
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Він вказав понад 4 млн грн доходів за цей період.

Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Загалом міністр енергетики у 2023 році отримав 4 млн 264 тис. 524 грн доходів. Його заробітна плата у минулому році склала 1 168 524 грн і дохід від відчуження нерухомого майна — 3 096 000 грн. 

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Джерело: public.nazk.gov.ua

Також Галущенко вказав у декларації 3,8 млн грн, 63,8 тис. доларів, 14 євро на банківських рахунках, 815 тис. грн і 184,5 тис. доларів готівкою.

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Джерело: public.nazk.gov.ua

Згідно з декларацією, очільник Міненерго володіє будинком (319,7 кв м) і трьома земельними ділянками (1 885, 2 112 і 927 кв м) у Київській області, квартирою (45,5 кв м) у Києві.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ми писали про зарплати міністрів за 2022 рік. Герман Галущенко у перший рік повномасштабної війни вказав у декларації про майно і доходи зарплату у розмірі 1 млн 7 тис грн. 

Ми також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.

Герман Галущенко
декларація
зарплати
гроші

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