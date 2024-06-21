Зарплаты в Украине-2024 — сколько зарабатывают нацгвардейцы и полицейские во время войны

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Бойцы Национальной гвардии в начале службы получают заработную плату в размере 21 тысяч гривен. В то время как базовая зарплата полицейских на старте меньше.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода".

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Зарплаты и доплаты нацгвардейцев

Минимальная зарплата для новобранца Национальной гвардии составляет 21 тысячу гривен. Впоследствии она растет в зависимости от зоны службы.

"Они получают в начале 21 тысячу, но находятся полностью на содержании Национальной гвардии. Это питание, проживание. Они больше ни за что не платят", — сказал министр МВД.

Он добавил, что после отправки в зону боевых действий зарплата растет в зависимости от места пребывания и может составлять 30, 50 или даже 100 тысяч гривен.

Зарплаты и доплаты полицейских

Клименко также рассказал о зарплатах и доплатах полицейских во время военного положения. Базовая зарплата полицейского составляет 17 тысяч гривен, равно как и у спасателей. Кроме того, они получают доплаты в зависимости от зоны службы.

"Например, в Харькове это плюс 30 тысяч — это в Харьковской или Донецкой областях. Если это, например, Киевская область, плюс 10 тысяч доплата может быть. То есть где-то зарплата в районе 25-28 тысяч минимальная, которая есть у полицейских", — объяснил министр.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабмин принял постановление о нововведениях в назначении денежной помощи военным. Документ отвечает всем изменениям к законам, принятых Верховной Радой относительно изменений в назначении денежной помощи в случае гибели или ранения военного Вооруженных сил.

Мы также сообщали, что Министерство финансов обнародовало сумму расходов из государственного бюджета в мае 2024 года. Львиная доля пошла на покрытие финансирования заработных плат в оборонной сфере.