Зарплати в Україні-2024 — скільки заробляють нацгвардійці та поліцейські під час війни

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Бійці Національної гвардії на початку служби отримують заробітну плату у розмірі 21 тисяча гривень. Тоді як базова зарплата поліцейських на старті є меншою.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Зарплати і доплати нацгвардійців

Мінімальна зарплата для новобранця Національної гвардії становить 21 тисячу гривень. Згодом вона зростає залежно від зони служби.

"Вони отримують на початку 21 тисячу, але перебувають повністю на утриманні Національної гвардії. Це харчування, проживання. Вони більше ні за що не платять", — сказав міністр МВС.

Він додав, що після відправки в зону бойових дій зарплата зростає залежно від місця перебування і може становити 30, 50 або навіть 100 тисяч гривень.

Зарплати і доплати поліцейських

Клименко також розповів про зарплати та доплати поліцейських під час воєнного стану. Базова зарплата поліцейського становить 17 тисяч гривень, так само як і у рятувальників. Крім того, вони отримують доплати залежно від зони служби.

"Наприклад, у Харкові це плюс 30 тисяч — це в Харківській або Донецькій областях. Якщо це, наприклад, Київська область, плюс 10 тисяч доплата може бути. Тобто десь зарплата в районі 25–28 тисяч мінімальна, яка є у поліцейських", — пояснив міністр.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову про нововведення у призначенні грошової допомоги військовим. Документ відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною Радою щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового Збройних сил.

Ми також повідомляли, що Міністерство фінансів оприлюднило суму видатків з державного бюджету у травні 2024 року. Левова частка пішла на покриття фінансування заробітних плат в оборонній сфері.