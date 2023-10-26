Зарплаты в Украине — где можно заработать выше 100 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке труда есть ряд вакансий, где предлагают заработную плату значительно выше средней в стране. Уровень оплаты труда зависит от региона, специальности и профессионализма украинцев.

Об этом свидетельствует информация портала по поиску работы Work.ua.

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Как отличаются зарплаты в Украине

Согласно этой информации, среди крупных городов самые высокие предложения заработной платы традиционно зафиксированы в столице Украины.

Так, в Киеве, хоть средняя зарплата составляет 20 тыс. грн, некоторые специалисты могут устроиться на работу с оплатой труда — от 100 тыс. гривен. Так, в частности, специалистам, которые знакомы с тонкостями языка программирования C++, платят 110 тыс. гривен.

Далее по уровню выплат идет Львов. В среднем жители города зарабатывают 18,5 тыс. гривен. Самая высокая заработная плата у медиабаеров. Им в среднем выплачивается по 60 тыс. гривен. Самые маленькие зарплаты у ассистентов учителей, зарабатывающих всего 9,5 тыс. гривен.

На третьем месте — Днепр, где в среднем предлагают 18 тыс. гривен. Лучше всего обстоят дела у военнослужащих, которым в среднем платят 70,1 тыс. гривен. В то время как санитары зарабатывают всего 9,3 тыс. гривен.

Далее расположился Ужгород со средней зарплатой в 18 тыс. гривен. На 55 тыс. гривен могут рассчитывать водители-международники. Самые низкие зарплаты у уборщиц — 11 тыс. гривен.

Замыкает пятерку по средней зарплате Одесса — 17,9 тыс. гривен. Военнослужащим там платят больше всего — 72,5 тыс. гривен. Меньше всего — учителям украинского языка — 9,5 тыс. гривен.

Стоит отметить, что самая плохая ситуация с зарплатами в Сумах. Там средняя выплата составляет 13,5 тысячи гривен. Более-менее платят учителям английского, риелторам, автослесарям — около 22,5 тыс. гривен. В то время как самые низкие зарплаты у кассиров, мерчендайзеров, охранников, нянь, юристов — в среднем 10 тыс. гривен.

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Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) планируют обновить законодательство о труде и облегчить условия работы украинцев во время войны. Речь идет о проекте закона №10164.

Также мы писали, что в банковской сфере, которая во время войны получает рекордную прибыль, существенно выросли заработные платы. Некоторые финучреждения повысили оплату труда на 35%.