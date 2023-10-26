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Зарплати понад 100 тис. грн — де в Україні можна добре заробити

26 жовтня 2023 12:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — де можна заробити вище 100 тис. грн
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці є низка вакансій, де пропонують заробітну плату значну вищу за середню в країні. Рівень оплати праці залежить від регіону, фаху та професіоналізму українців.

Про це свідчить інформація порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Як різняться зарплати в Україні

Згідно з цією інформацією, з-поміж великих міст найвищі пропозиції заробітної плати традиційно зафіксовано у столиці України.

Так, у Києві, хоч середня зарплатня становить 20 тис. грн, деякі спеціалісти можуть влаштуватися на роботу із оплатою праці від 100 тис. гривень. Так, зокрема, фахівцям, які знайомі з тонкощами мови програмування C++ платять 110 тис. гривень.

Далі за рівнем виплат йде Львів. У середньому жителі цього міста заробляють 18,5 тис. гривень. Найвища заробітна плата у медіабаєрів. Їм у середньому виплачують по 60 тис. гривень. Найменші зарплати в  асистентів вчителів, які заробляють лише 9,5 тис. гривень.

На третьому місці — Дніпро, де в середньому пропонують 18 тис. гривень. Найкраще йдуть справи у військовослужбовців, яким в середньому платять 70,1 тис. гривень. Тоді як санітари заробляють лише 9,3 тис. гривень.

Далі розташувався Ужгород із середньою зарплатою 18 тис. гривень. На 55 тис. гривень можуть розраховувати водії-міжнародники. Найнижчі зарплати у прибиральниць — 11 тис. гривень.

Замикає п'ятірку за середньою пропонованою зарплатою Одеса — 17,9 тис. гривень. Військовослужбовцям там платять найбільше — 72,5 тис. гривень. Найменше — вчителям української мови — 9,5 тис. гривень.

Варто зауважити, що найгірша ситуація із зарплатами у Сумах. Там середня виплата становить 13,5 тис. гривень.  Більш-менш платять вчителям англійської, рієлторам, автослюсарям — близько 22,5 тис. гривень. Тоді як найнижчі зарплати у касирів, мерчендайзерів, охоронців, нянь, юристів — у середньому 10 тис. гривень.

Більше про роботу

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) планують оновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.

Також ми писали, що у банківській сфері, яка під час війни отримує рекордні прибутки, суттєво зросли заробітні плати. Деякі фінустанови підвищили оплату праці на 35%.

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