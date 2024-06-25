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Зарплаты в армии с 1 июля — какие изменения и сколько будут платить

25 июня 2024 11:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в ВСУ с 1 июля — что изменится и какие выплатят суммы
Деньги военного в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине с 1 июля 2024 года заработная плата некоторых военных изменится. Бойцы, находящиеся на передовой, получат доплаты в размере 70 тыс. гривен.

Об этом идет речь в материалах оборонного ведомства.

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Заработная плата военного состоит из денежного довольствия, которое бойцы получают в соответствии с должностью, и вознаграждения, установленное по инициативе президента на время военного положения.

Согласно правительственным изменениям, в июле общая сумма зарплаты военнослужащих на фронте будет состоять из:

  • выплаты в 100 тыс. гривен;
  • вознаграждение в 70 тыс. гривен за спецзадачи на передовой в течение 30 дней.

Оклад остальных военнослужащих составляет 20,1 тыс. гривен, размеры доплаты разнятся в зависимости от места службы, должности, характера работы.

В армии денежное довольствие выплачивают до 20 числа ежемесячно (за предыдущий).

Доплата в 100 тыс. гривен

Такую доплату в сумме 100 тыс. гривен предоставляют за участие в боевых действиях. В частности, при ведении боевых/специальных действий на линии боевого столкновения с противником. В случае совершения полетов над боевыми действиями. В местах ведения боевых действий за разминирование.

Доплата в 50 тыс. гривен

Доплату в 50 тыс. гривен назначают, в частности, военным, выполняющим боевые/спецзадания в составе органа военного управления, штаба группировки войск/сил; в составе командования, штаба воинской части.

Доплата в 30 тыс. грн.

Доплату в 30 тыс. гривен назначают за выполнение спецзадач вне боевых действий. В частности, предоставляют бойцам, выполняющим задачи: по управлению группировками войск или сил в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ; за противовоздушное прикрытие и оборону критической инфраструктуры.

Как проверить размер зарплаты

Военнослужащие могут воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета денежного довольствия, запущенного Минобороны. Он доступен по ссылке. Там можно узнать о:

  • порядке начисления и выплаты денежного довольствия;
  • единовременной денежной помощи (в случае установления инвалидности);
  • других социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей.

Что еще стоит знать

Напомним, согласно новому законодательству военнослужащие могут рассчитывать на помощь от государства в покупке жилья в ипотеку. В частности, государство возместит 50% первого взноса. Хотя закон вступил в силу, пока таким бонусом военнослужащие воспользоваться не могут.

Также мы писали, что законодательство гарантирует помощь семьям военнослужащих. В то же время, существует ряд причин, когда родственников бойцов могут лишить причитающихся им выплат.

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