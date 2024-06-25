Зарплати в ЗСУ з 1 липня — що зміниться та які виплатять суми

Гроші військового в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 липня 2024 року заробітна плата деяких військових зміниться. Бійці, які перебувають на передовій, отримають доплати у розмірі 70 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах оборонного відомства.

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Зарплати захисників України у липні

Заробітна плата військового складається з грошового забезпечення, яке бійці отримують відповідно до посади, та винагороди, яку встановлено за ініціативи президента на час воєнного стану.

Відповідно до урядових змін, у липні загальна сума зарплати військовослужбовців на фронті буде складатися з:

виплати у 100 тис. гривень;

винагорода у 70 тис. гривень за спецзавдання на передовій упродовж 30 днів.

Оклад решти військовослужбовців становить 20,1 тис. гривень, розміри доплати різняться залежно від місця служби, посади, характеру роботи.

В армії грошове забезпечення виплачують до 20 числа щомісяця (за попередній).

Доплата у 100 тис. гривень

Таку доплату сумі 100 тис. гривень надають за участь у бойових діях. Зокрема, за ведення бойових/спеціальних дій на лінії бойового зіткнення із противником. У разі здійснення польотів над бойовими діями. У місцях ведення бойових дій за розмінування.

Доплата у 50 тис. гривень

Доплату у 50 тис. гривень призначають, зокрема, військовим, які виконують бойові/спецзавдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ/сил; у складі командування, штабу військової частини.

Доплата у 30 тис. грн

Доплату у 30 тис. гривень призначають за виконання спецзавдань поза бойовими діями. Зокрема, надають бійцям, котрі виконують завдання: з управління угрупованнями військ чи сил у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ; з протиповітряного прикриття та оборони критичної інфраструктури.

Як перевірити розмір зарплати

Військовослужбовці можуть скористатися онлайн-калькулятором для розрахунку грошового забезпечення, який запустило Міноборони. Він доступний за посиланням. Там можна дізнатися про:

порядок нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразову грошову допомогу (у разі встановлення інвалідності);

інші соціальні гарантії військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, згідно з новим законодавством військовослужбовці можуть розраховувати на допомогу від держави у купівлі житла в іпотеку. Зокрема, держава покриє 50% першого внеску. Та хоч закон набув чинності, наразі таким бонусом військовослужбовці скористатися не можуть.

Також ми писали, що законодавство гарантує надання допомоги родинам військовослужбовців. Водночас, існує низка причин, коли родичів бійців можуть позбавити належних їм виплат.