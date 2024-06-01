Зарплаты учителям — как изменятся выплаты с 1 июня

Учительница на уроке. Фото: УНІАН

Повышение заработной платы для учителей, которое планировалось после двухлетнего перерыва из-за войны, не произошло. Планировалось, что с 1 апреля 2024 года их зарплаты вырастут на 12,6%. Однако это повышение так и не произошло.

Почему учителям не повысили зарплату и что будет с их заработком летом, сообщили Новости Pro.

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Почему не повысили зарплату учителям

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что МОН не имела возможности обеспечить повышение заработных плат учителям из-за отсутствия необходимого финансирования.

"Ждем. Ждем поступления средств. Мы от Министерства финансов также ждем. Это повышение планировалось и, надеюсь, что оно произойдет", — прокомментировал министр.

Как должна измениться зарплата

Ранее сообщалось, что в 2024 году заработная плата учителей повысится в два этапа:

с 1 января на 10%;

с 1 апреля на 12,6%.

Пересмотр денежного вознаграждения за труд стал возможным благодаря увеличению образовательной субвенции, большинство которой направляется на зарплаты педагогов.

Первый этап повышения, состоявшийся 1 января, обеспечил учителям среднюю заработную плату на уровне 14 тысяч гривен. После второго этапа, который должен был начаться 1 апреля, средняя оплата труда должна была вырасти до 16 тысяч гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявлял, что средняя зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.

В целом выплаты педагогам должны были повыситься на 21%.

Сколько будут платить учителям в июне

Если повышение в июне не произойдет, то учителя продолжат получать ту же зарплату, что и в мае, даже из-за летних каникул, когда они не работают.

К примеру, учителю без стажа работы будут выплачивать базовую ставку на уровне 6 936,4 гривны. А учителю высшей категории будут платить 13 759 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины считают, что во время этапа восстановления страны ситуация на рынке труда улучшится. Ожидается постепенное снижение безработицы и повышение заработной платы на фоне усиления конкуренции работодателей за новых квалифицированных работников.

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