Зарплати вчителям — як зміняться виплати з 1 червня

Вчителька на уроці. Фото: УНІАН

Підвищення заробітної плати для вчителів, яке планувалося після дворічної перерви через війну, не відбулося. Планувалося, що з 1 квітня 2024 року їхні зарплати зростуть на 12,6%. Однак, це підвищення так і не відбулося.

Чому вчителям не підвищили зарплату та що буде з їхнім заробітком влітку, повідомили Новини Pro.

Читайте також:

Чому не підвищили зарплату вчителям

Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що МОН не мало можливості забезпечити підвищення заробітних плат вчителям через відсутність необхідного фінансування.

"Чекаємо. Чекаємо надходження коштів. Ми від Міністерства фінансів так само чекаємо. Це підвищення планувалося і, сподіваюся, що воно відбудеться", — прокоментував міністр.

Як мала змінитися зарплата

Раніше було повідомлено, що у 2024 році заробітна плата вчителів підвищиться у два етапи:

з 1 січня на 10%;

з 1 квітня на 12,6%.

Перегляд грошової винагороди за працю став можливим завдяки збільшенню освітньої субвенції, більшість якої спрямовується на зарплати педагогів.

Перший етап підвищення, що відбувся 1 січня, забезпечив вчителям середню заробітну плату на рівні 14 тисяч гривень. Після другого етапу, який мав розпочатися 1 квітня, середня оплата праці повинна була зрости до 16 тисяч гривень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також заявляв, що середня зарплата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисяч гривень до 17,4 тисяч гривень.

Загалом виплати педагогам мали підвищитися на 21%.

Скільки будуть платити вчителям у червні

Якщо підвищення в червні не відбудеться, то вчителі продовжать отримувати ту саму зарплату, що і у травні, навіть через літні канікули, коли вони не працюють.

Наприклад, вчителю без стажу роботи будуть виплачувати базову ставку на рівні 6 936,4 гривні. А вчителю вищої категорії платитимуть 13 759 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) вважають, що під час етапу відбудови країни ситуація на ринку праці поліпшиться. Очікується поступове зниження безробіття та підвищення заробітних плат на тлі посилення конкуренції роботодавців за нових кваліфікованих працівників.

Ми також писали, що українські судді оприлюднили декларації з отриманими доходами. Деякі працівники Феміди у середньому заробляють близько 430 тис. гривень.