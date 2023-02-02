Какая ситуация в энергосистеме по состоянию на 2 февраля: информация от Укрэнерго

Дефицит в украинской энергосистеме несколько сократился

Сегодня, 2 февраля, дефицит в энергосистеме Украины несколько снизился. Пока генерирующих мощностей достаточно, чтобы покрыть 80% от потребности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрэнерго.

Дефицит в энергосистеме

Как отмечают в компании, потребление электроэнергии несколько уменьшилось по сравнению с началом недели. Соответственно, снизился и дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным.

"Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% потребности", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго объяснили, что причина дефицита — российские массированные ракетные атаки, в результате которых повреждения получили и электростанции и высоковольтная сеть. К тому же в аварийный ремонт выведено два блока на электростанциях.

"Потеря генерации была компенсирована выходом из аварийного ремонта и включением в работу одного из блоков электростанции и увеличением производства электроэнергии гидроэлектростанциями", — отмечается в сообщении.

Сетевые ограничения применяются только в Одесской области.

Лимиты потребления

В компании отмечают, что лимиты потребления, доведенные до всех облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита.

"Пока превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", — отмечают в Укрэнерго.

Завершение ремонта на подстанциях

"На двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершен ремонт трансформаторного оборудования, поврежденного ракетными атаками россиян осенью прошлого года. Идет подготовка к включению в работу. Это позволит вывести в работу блоки на электростанциях", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Атаки на украинскую энергосистему

Как известно, энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 волн атак БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, как сообщалось ранее, всю ночь одесские энергетики производили замену поврежденного оборудования на новое после последних вражеских атак. Ремонт на высоковольтной линии завершен, это позволит передавать электроэнергию в два района города.

Как известно, последний масштабный удар россии 26 января привел к критической ситуации со светом в Одесской области. Когда будет возможно вернуться к прогнозируемым графикам, неизвестно, ведь последствия хуже, чем ожидалось.

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов.