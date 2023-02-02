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Завершення ремонту на підстанціях та збільшені ліміти: яка зараз ситуація в енергосистемі

2 лютого 2023 12:12
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Яка ситуація у енергосистемі станом на 2 лютого: інформація від Укренерго
Дефіцит в українській енергосистемі дещо скоротився
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 2 лютого, дефіцит в енергосистемі України дещо зменшився. Наразі генеруючих потужностей достатньо, щоб покрити 80% від потреби. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укренерго

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Дефіцит у енергосистемі

Як зазначають у компанії, споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. 

"Генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів", — йдеться у повідомленні. 

В Укренерго пояснили, що причина дефіциту — російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції та високовольтна мережа. До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях. 

"Втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту та включенням у роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями", — зазначається у повідомленні. 

Мережеві обмеження наразі застосовуються лише в Одеській області.

Ліміти споживання

У компанії зазначають, що ліміти споживання, доведені до всіх обленерго, збільшені у зв’язку зі скороченням дефіциту. 

"Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення", — зазначають в Укренерго. 

Завершення ремонту на підстанціях

"На двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками росіян восени минулого року. Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях", — йдеться у повідомленні. 

У компанії наголошують, що Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Атаки на українську енергосистему

Як відомо, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. 

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. 

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, всю ніч одеські енергетики робили заміну пошкодженого обладнання на нове після останніх ворожих атак. Ремонт на високовольтній лінії завершено, це дасть змогу передавати електроенергію у два райони міста. 

Як відомо, останній масштабний удар рф 26 січня призвів до критичної ситуації зі світлом на Одещині. Коли буде можливо повернутися до прогнозованих графіків — невідомо, адже наслідки гірші, ніж очікувалось

Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається  в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів. 

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