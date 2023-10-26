Завладение 100 млн гривен при строительстве хранилища для ядерного топлива — есть подозреваемые

Хранилище отработанного ядерного топлива. Фото: google.com

НАБУ и САП предъявили обвинения пятерым лицам за причинение убытков на сумму около 100 млн грн государственному предприятию "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о хищении средств при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает НАБУ.

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В список обвиняемых входят:

руководитель отдельной единицы ГП НАЭК "Энергоатом";

глава бюджетно-договорного отсека этой единицы;

директор коммерческой фирмы, его помощник и сотрудник юриспруденции.

По данным следствия, между 2017 и 2020 годами на нужды ГП НАЭК "Энергоатом" проводились стройработы Централизованного хранилища использованного ядерного топлива. В 2020 году, вследствие изменений в проекте, потребовались дополнительные работы. Тогда, минуя публичные аукционы, между структурной единицей "Атомпроектинжиниринг" и коммерческим партнером был оформлен договор на дополнительные стройработы.

С намерением получить больше средств с ГП "НАЭК "Энергоатом", стоимость контракта была утроена — с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, включая добавленные стоимости оборудования для радиационного мониторинга. Такое оборудование было приобретено по обычной рыночной цене, но затем продано ГП НАЭК "Энергоатом" с утроенной стоимостью.

В итоге, из-за таких махинаций, ГП НАЭК "Энергоатом" переплатило примерно на 100 млн гривен.

Напомним, что бывший народный депутат Максим Микитась получил очередное подозрение. Теперь его подозревают в завладевании 307 млн грн Минобороны при строительстве военных складов.