Заволодіння 100 млн гривень при будівництві сховища для ядерного палива — є підозрювані

Сховище відпрацьованого ядерного палива. Фото: google.com

НАБУ та САП звинуватили п'ять осіб за заподіяння збитків на суму близько 100 млн грн державному підприємству "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про розкрадання коштів при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє НАБУ.

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До списку обвинувачених входять:

керівник окремої одиниці ДП НАЕК "Енергоатом";

голова бюджетно-договірного відсіку цієї одиниці;

директор комерційної фірми, його помічник та співробітник юриспруденції.

За даними слідства, між 2017 та 2020 роками на потреби ДП НАЕК "Енергоатом" проводилися будівельні роботи Централізованого сховища використаного ядерного палива. У 2020 році, внаслідок змін у проєкті, були потрібні додаткові роботи. Тоді, минаючи публічні аукціони, між структурною одиницею "Атомпроектінжиніринг" та комерційним партнером було оформлено договір на додаткові будівельні роботи.

З наміром отримати більше коштів із ДП "НАЕК "Енергоатом", вартість контракту була потроєна — з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, включаючи додані вартості обладнання для радіаційного моніторингу. Таке обладнання було придбано за звичайною ринковою ціною, але потім продано ДП НАЕК" Енергоатом" із потрійною вартістю.

У результаті через такі махінації ДП НАЕК "Енергоатом" переплатило приблизно на 100 млн гривень.

Нагадаємо, що колишній народний депутат Максим Микитась отримав чергову підозру. Тепер його підозрюють у заволодінні 307 млн грн Міноборони при будівництві військових складів.