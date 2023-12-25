Регистрация авто подорожает в 2024 году — сколько нужно платить

Автомобильный салон. Фото: Freepik

В Украине в январе 2024 года автомобилистам придется платить большие суммы за первую регистрацию легковых автомобилей. Цены повысятся, ведь изменятся размеры сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Об этом предупреждает ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

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По законодательству, размер пенсионного сбора зависит от суммы прожиточного минимума, который с 1 января следующего года повысится до 3 028 гривен.

Водители должны платить сбор в размере, который зависит от стоимости легкового автомобиля.

Итак, с нового года украинские водители будут платить:

если стоимость легкового транспорта не превышает или равна 499,62 тыс. гривен — сбор составит 3%;

в случае, если стоимость легкового автомобиля будет превышать 499,62 тыс. гривен, однако не будет больше 878,12 тыс. гривен — 4%;

если стоимость легкового автомобиля больше 878,120 тыс. гривен — 5%.

По словам экспертов, если стоимость транспортного средства составляет более 878,12 тыс. гривен, то придется уплатить 5%, что равняется сумме 43,9 тыс. гривен.

Стоимость водительского удостоверения через Дію

Украинцы теперь могут заказывать новые водительские удостоверения, которые доставят в нужное отделение "Укрпочты". Для этого необходимо оплатить услугу в течение 10 минут после подачи заявки, иначе она отменится. На стоимость услуги влияет тип удостоверения. А именно:

за пластиковое удостоверение и цифровое — 311 грн;

только электронный документ — 26 грн.

Доставку по почте оплачивает адресат — 294 гривны.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданско-правовой страховой полис — документ, без которого невозможно управлять автомобилем. Но не многим известно, что несколько категорий водителей, которых полиция не имеет права штрафовать за такое нарушение.

Ранее мы писали, когда в Украине появятся платные дороги. До завершения войны такие дороги в стране не будут строить. Такое предположение сделал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.