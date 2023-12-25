Реєстрація авто подорожчає у 2024 році — скільки потрібно платити

Автомобільний салон. Фото: Freepik

В Україні у січні 2024 року автомобілістам доведеться платити більші суми за першу реєстрацію легкових авто. Ціни підвищаться, адже зміняться розміри збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Про це попереджає асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

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Як зімниться пенсійний збір у 2024 році

За законодаством, розмір пенсійного збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня наступного року підвищиться до 3 028 гривень.

Водії мають сплачувати збір у розмірі, який залежить від вартості легкового авто.

Отже, з нового року українські водії муситимуть платити:

якщо вартість легкового транспорту не перевищує або дорівнює 499,62 тис. гривень — збір становитиме 3%;

у разі, якщо вартість легковика перевищуватиме 499,62 тис. гривень, однак не буде більше 878,12 тис. гривень — 4%;

якщо вартість легкового авто більша за 878,12 тис. гривень — 5%.

За словами експертів, якщо вартість транспортного засобу становить більше 878,12 тис. гривень, то доведеться сплатити 5%, що дорівнює сумі 43,9 тис. гривень.

Вартість водійського посвідчення через Дію

Українці можуть тепер замовляти нові водійські посвідчення, які доставлять до потрібного відділення "Укрпошти". Для цього необхідно оплатити послугу упродовж 10 хвилин після подачі заявки, інакше — вона скасується. На вартість послуги впливає тип посвідчення. А саме:

за пластикове посвідчення і цифрове — 311 грн;

за лише електронний документ — 26 грн.

Доставку поштою оплачує адресат — 294 гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цивільноправовий страховий поліс — документ, без якого неможливо кермувати автомобілем. Але не багатьом відомо, що є кілька категорій водіїв, яких поліція не має право штрафувати за таке порушення.

Раніше ми писали, коли в Україні з'являться платні дороги До завершення війни такі дороги в країні не будуватимуть. Таке припущення зробив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.