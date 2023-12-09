Сколько денег теряют Украина и ВСУ из-за коррупции в 2023 году

Гривны в пачках.. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ежегодно 19 декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. С самого начала своей независимости, наша страна столкнулась с проблемой коррупции, которая поразила государственные органы, а также создала все предпосылки для развития криминальных схем обогащения и появления олигархов. Коррупция поразила почти все государственные структуры, а также правоохранительные органы, политические партии и промышленность. При этом даже война с Россией, идущая уже второй год, не останавливает отечественных чиновников от получения взяток и "распила" бюджетов.

К Международному дню борьбы с коррупцией Новости.LIVE рассказывают о проблемах с коррупцией в Украине в 2023 году, крупнейших коррупционных скандалах, а также о том, сколько денег теряет государство из-за коррупционеров.

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Коррупция в Украине в 2023 году

Сказать, что проблема коррупции в 2023 году стала едва ли не главной в украинском обществе — это ничего не сказать. Тем более, в свете разговоров о вступлении Украины в ЕС, где коррупция считается очень плохим поступком, а разоблаченный факт злоупотребления служебным положением с легкостью сломает карьеру чиновника любого ранга. О возмущении населения тотальной коррупцией в Украине говорит и недавний опрос социологической службы центра Разумкова, который проводился среди граждан. Так, на вопрос "Что, по вашему мнению, будет наибольшим препятствием для вступления Украины в ЕС" 51,7% респондентов ответили, что основным барьером для этого является высокий уровень коррупции в стране.

На втором месте с 19% ответов идет незавершенность войны с Россией. Опрошенные считают, что Украина не сможет вступить в ЕС, пока продолжается военный конфликт. Еще 8% считают барьером значительные разрушения инфраструктуры и необходимость крупных инвестиций в восстановление.

Такая, по сути, негативная оценка украинцами борьбы власти с коррупцией сформировалась не на пустом месте. Весь 2023 в Украине прошел под звездой громких коррупционных скандалов. Уже в начале года, в январе, произошел скандал вокруг закупки продуктов питания для армии, организованных Министерством обороны. Журналисты обвинили Минобороны в завышении цен при закупке продуктов для Вооруженных Сил Украины, утверждая, что в рамках соглашения на 13 млрд грн с малоизвестной компанией стоимость некоторых продуктов в два-три раза превышала цены в киевских супермаркетах.

Представители Минобороны назвали распространение такой информации "преднамеренными манипуляциями, вводящими в заблуждение". Тем не менее, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Служба безопасности Украины, а также президент Владимир Зеленский и депутаты от комитетов по обороне и антикоррупции Верховной Рады выразили заинтересованность в проведении расследования.

В результате разоблачения и давления общественности заместитель министра обороны Алексея Резникова, Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение в МО, подал в отставку. В начале сентября уже и сам Резников был уволен с должности министра обороны в том числе из-за скандалов с закупками для ВСУ. По словам помощницы Резникова, сейчас он "перезагружается" и находится в Киеве. Бывший министр обороны ходит на стрельбы в тир и иногда забавляется сладостями.

Впрочем, не только высшее руководство Минобороны в этом году попадало в коррупционные скандалы. Военные также не отставали. Так, самым громким разоблачением можно считать задержание военкома Евгения Борисова, который во время войны приобрел виллу на побережье Испании стоимостью почти 4 миллиона евро. Кроме этого Борисов также приобрел офисное помещение на сумму 2 миллиона евро и оформил его на имя своей жены.

Имение в Испании, которое приобрело Борисов. Фото: Игорь Мосийчук

Также он стал владельцем представительского автомобиля в Европе, который военком зарегистрировал как "гуманитарную помощь". Воспользовавшись военным положением, он доставил из-за границы Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска, оцененный в более чем 10 миллионов гривен. Этот роскошный автомобиль он также записал на имя своей жены. Уже бывший одесский военком Евгений Борисов находится в СИЗО.

В мае был арестован Председатель Верховного Суда Украины. Всеволода Князева арестовали антикоррупционные органы по подозрению в получении взятки в размере примерно 3 миллионов долларов.

На следующий день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, что привело к его отстранению от должности председателя Верховной Рады. В настоящее время Князев находится под стражей в СИЗО. Апелляционная палата Верховного антикоррупционного суда уже трижды снижала размер залога: 31 мая – со 107,3 миллиона гривен до 75 миллионов гривен, 5 сентября – с 75 миллионов до 55 миллионов гривен, 26 сентября – с 55 миллионов до 45 миллионов гривен, 13 октября – до 35 миллионов гривен, а с 5 декабря – до 27 миллионов гривен.

Нардепы тоже не отставали от судей и военных. В ноябре сотрудникам НАБУ и САП удалось раскрыть попытку подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафу Найема народным депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Одарченко. Политик предложил Мустафи Найему взятку в биткоинах. В обмен на 10 тысяч долларов США в криптовалюте, Одарченко попросил помочь перечислить средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

Впоследствии при Андрее Одарченко внесли залог 15 млн грн, благодаря чему он смог выйти из следственного изолятора. Впрочем, депутат был вынужден отдать правоохранителям свой загранпаспорт, также он будет носить электронный браслет.

Статистика коррупции в Украине в 2023 году

Как отметили в пресс-службе НАБУ, в течение января - ноября 2023 года детективы бюро начали 599 уголовных производств, из которых 21 уголовное производство было направлено в суд с обвинительным актом. Одна из самых больших сумм ориентировочного ущерба, который является предметом досудебного расследования в одном из начатых в 2023 году уголовных производств по коррупции составляет 3,4 млрд грн.

Кроме уголовных производств, начатых Национальным бюро в течение 2023 года, в 9 уголовных производствах вынесены судебные решения (обвинительные приговоры), вступившие в законную силу. Правда, там не отметили о каком именно наказании в этих приговорах идет речь.

Сколько теряет армия в коррупции

Чтобы понять масштаб проблемы коррупции в Украине, мы визуализируем для вас взятки, о которых идет речь в нашем материале, в дроны, которые так необходимы нашим защитникам на фронте. "Мавики" одни из самых популярных дронов на фронте. Они выполняют различные тактические задачи, включая проведение разведки и корректировки огня, а также нанесение ударов по вражеским позициям с использованием гранат или ВОГов.

Для примеру мы взяли Квадрокоптер DJI Mavic 3T с тепловизором. Цены на такой дрон начинаются от 200 тыс. грн.

Сколько денег теряют Украина и ВСУ из-за коррупции (инфографика)

В рамках сделки на 13 млрд грн с малоизвестной компанией цены на закупку продуктов питания для ВСУ были завышены в среднем на 20% (если считать продукты, стоимость которых соответствовала рыночной или была меньше). Таким образом сумма ущерба государству составила примерно 2,6 млрд грн, или 13 тысяч дронов для ВСУ.

Имущество военкома Евгения Борисова, которое он приобрел на деньги, заработанные противоправным путемЖ оценивается в 250 млн грн или 1 250 дронов для ВСУ.

Взятка, которую получил Глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев равна 110,7 млн грн, или 553 дрона для ВСУ.

Одна из самых больших сумм ориентировочного ущерба государству от коррупции составляет 3,4 млрд грн, или 17 тысяч дронов для ВСУ.

Напомним, что 30 ноября прокуроры САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда.

Также мы писали, что в Киеве чиновника разоблачили на получении взятки в полмиллиона гривен. Такую сумму он потребовал за асфальтирование подъездной дороги к подъезду в одном из районов дома.