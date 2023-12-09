Скільки грошей втрачають Україна та ЗСУ через корупцію в 2023 році

Гривні в пачках. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Щорічно 19 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією. З самого початку своєї незалежності наша країна зіткнулася з проблемою корупції, що вражає державні органи, а також створює всі передумови для розвитку кримінальних схем збагачення та виникнення олігархів. Корупція в Україні вразила майже всі державні структури, а також правоохоронні органи, політичні партії та промисловість. При цьому навіть війна з Росією, що йде вже другий рік не зупиняє вітчизняних можновладців від отримання хабарів та "розпилу" бюджетів.

До Міжнародного дня боротьби з корупцією Новини.LIVE розповідають про проблеми з корупцією в Україні в 2023 році, найбільші корупційні скандали, а також про те, скільки грошей втрачає держава через корупціонерів.

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Корупція в Україні в 2023 році

Сказати що проблема корупції в 2023 році стала чи не головною в українському суспільстві — це нічого не сказати. Тим більше у світлі розмов про вступ України до ЄС, де корупція вважається дуже поганим вчинком, а викритий факт зловживання службовим становищем з легкістю зламає кар'єру чиновника будь-якого рангу. Про обурення населення через тотальну корупцію в Україні говорить і нещодавнє опитування соціологічної служби центру Разумкова, яке проводилось серед громадян. Так, на запитання "Що, на вашу думку, буде найбільшою перешкодою для вступу України до ЄС?" 51,7% респондентів відповіили, що основним бар'єром для цього э високий рівень корупції у країні

На другому місці з 19% відповідей йде незавершеність війни з Росією. Опитувані вважають, що Україна не зможе вступити до ЄС, доки триває військовий конфлікт. Ще 8% вважають бар'єром значні руйнування інфраструктури та необхідність великих інвестицій у відновлення.

Така, по суті, негативна оцінка українцями боротьби влади з корупцією сформувалась не на порожньому місці. Весь 2023 рік в Україні пройшов під зіркою гучних корупційних скандалів. Вже на початку року, у січні, стався скандал навколо закупівлі продуктів харчування для армії, організованих Міністерством оборони. Журналісти звинуватили Міноборони у завищенні цін при закупівлі продуктів для Збройних Сил України, стверджуючи, що в рамках угоди на 13 млрд грн із маловідомою компанією вартість деяких продуктів у двічі-тричі перевищувала ціни у київських супермаркетах.

Ппредставники Міноборони назвали поширення такої інформації "навмисними маніпуляціями, які вводять в оману". Проте Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України, а також президент Володимир Зеленський та депутати від комітетів з оборони та антикорупції Верховної Ради висловили зацікавленість у проведенні розслідування.

Внаслідок викриття та тиску громадськості заступник міністра оборони Олексія Резнікова, В'ячеслав Шаповалов, відповідальний за тилове забезпечення в МО, подав у відставку. На початку вересня вже і самого Резнікова було звільнено з посади міністра оборони в тому числі через скандали з закупівлями для ЗСУ. За словами помічниці Резнікова наразі він "перезавантажується" і перебуває у Києві. Колишній міністр оборони ходить на стрільби в тир і іноді бавиться солодощами.

Втім не тільки вище керівництво Міноборони в цьому році потрапляло в корупційні скандали. Військкоми також не відставали. Так, найгучнішим викриттям можна вважати затримення військкома Євгена Борисова, який під час війни придбав віллу на узбережжі Іспанії, вартістю майже 4 мільйони євро. Крім цього Борисов, також придбав офісне приміщення на суму 2 мільйона євро та оформив його на ім'я своєї дружини.

Маєток в Іспанії, який придбав Борисов. Фото: Ігор Мосійчук

Також він став власником представницького автомобіля у Європі, який вйськком зареєстрував як "гуманітарну допомогу". Скориставшись військовим становищем, він доставив з-за кордону Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску, оцінений в більш ніж 10 мільйонів гривень. Це розкішне авто він також записав на ім'я своєї дружини. Наразі вже колишній одеський військком Євген Борисов перебуває у СІЗО.

У травні був заарештований Голова Верховного Суду України, Всеволода Князєва, заарештували антикорупційні органи за підозрою в отриманні хабара у розмірі приблизно 3 мільйонів доларів.

Наступного дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, що призвело до його усунення з посади голови Верховної Ради. Нині Князєв перебуває під вартою у СІЗО. Апеляційна палата Верховного антикорупційного суду вже тричі знижувала розмір застави: 31 травня – зі 107,3 мільйона гривень до 75 мільйонів гривень, 5 вересня – з 75 мільйонів до 55 мільйонів гривень, 26 вересня – з 55 мільйонів до 45 мільйонів гривень, 13 жовтня – до 35 мільйонів гривень, а з 5 грудня – до 27 мільйонів гривень.

Нардепи також не відставали від суддів та військових. У листопаді співробітникам НАБУ та САП вдалося розкрити спробу підкупу голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма народним депутатом від партії "Слуга народу" Андрієм Одарченком. Політик запропонував Мустафі Найєму хабар у біткоїнах. В обмін на 10 тисяч доларів США у криптовалюті Одарченко попросив допомогти перерахувати кошти із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

Згодом за Андрія Одарченка внесли заставу 15 млн грн завдяки чому він зміг вийти зі слідчого ізолятора. Втім депутат був вимушений віддати правоохоронцям свій закордонний паспорт, також він носитиме електронний браслет.

Статистика корупції в Україні в 2023 році

Як зазначили в пресс-службі НАБУ, протягом січня - листопада 2023 року детективи бюро розпочали 599 кримінальних проваджень, з яких 21 кримінальне провадження було направлено до суду з обвинувальним актом. Одна із найбільших сум орієнтовних збитків, які є предметом досудового розслідування в одному із розпочатих у 2023 році кримінальних проваджень щодо корупції становить 3,4 млрд грн.

Крім кримінальних проваджень, розпочатих Національним бюро протягом 2023 року, у 9 кримінальних провадженнях винесено судові рішення (обвинувальні вироки), які набрали законної сили. Щоправда там не зазначили про яке саме покарання у цих вироках йдеться.

Скільки втрачає армія на корупції

"Мавікі" одні з найпопулярніших дронів на фронті. Вони виконують різні тактичні завдання, включаючи проведення розвідки та коригування вогню, а також завдання ударів по ворожих позиціях з використанням гранат або ВОГів.

Для прикладу, ми взяли Квадрокоптер DJI Mavic 3T з тепловізором. Ціни на такий дрон починаються із 200 тис. грн.

Скільки грошей втрачають Україна та ЗСУ через корупцію (інфографіка)

В рамках угоди на 13 млрд грн із маловідомою компанією ціни на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ були завищені в середньому на 20% (якщо рахувати продукти, вартість яких відповідала ринковій, або була меншою). Таким чином сумма збитків державі склала приблизно 2,6 млрд грн, або 13 тисяч дронів для ЗСУ.

Майно військкома Євгена Борисова, яке він придбав на грощі, що заробив протиправним шляхом оцінюється в 250 млн грн або, 1 250 дронів для ЗСУ.

Хабар який отримав голова Верховного Суду України Всеволод Князєв дорівнює 110,7 млн грн, або 553 дрона для ЗСУ.

Одна із найбільших сум орієнтовних збитків державі від корупції становить 3,4 млрд грн, або 17 тисяч дронів для ЗСУ.

Нагадаємо, що 30 листопада прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду.

Також ми писали, що в Києві чиновника викрили на одержанні хабаря розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.