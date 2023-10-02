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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии экспорт украинского зерна

2 октября 2023 18:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии экспорт украинского зерна
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 2 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны обсудили экспорт украинского зерна.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам украинского лидера, с главой Еврокомиссии они обсудили альтернативные зерновые маршруты. Кроме того, стороны договорились поддерживать конструктивный диалог по снятию односторонних ограничений со стороны стран-членов, а также искать пути поддержки украинских фермеров.

Кроме этого, Зеленский отдельно поблагодарил ЕС за поддержку.

"Благодарен Европейскому Союзу за подготовку долгосрочной программы финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро в течение четырех лет. Рассчитываем на ее поддержку странами-членам", — говорится в сообщении.

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Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 2 октября проходит встреча министров Европейского союза. Президент Владимир Зеленский провел обсуждение текущей поддержки Украины в период войны, интеграции в ЕС, осуществление Плана мира и создание международного трибунала для прекращения актов агрессии со стороны России против Украины.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС в Украине Катариной Матерновой пообещал точные сроки выполнения работы над семью критериями Еврокомиссии. По словам главы государства, на завершение таких работ уйдет один месяц.

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