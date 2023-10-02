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Зеленський обговорив з главою Єврокомісії експорт українського зерна

2 жовтня 2023 18:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії експорт українського зерна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 2 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони, зокрема, обговорили експорт українського зерна. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами українського лідера, з главою Єврокомісії вони обговорили альтернативні зернові маршрути. Окрім цього, сторони домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень з боку країн-членів, а також шукати шляхи підтримки українських фермерів.

Окрім цього, Зеленський окремо подякував ЄС за підтримку. 

"Вдячний Європейському Союзу за підготовку довгострокової програми фінансової допомоги на суму 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. Розраховуємо на її підтримку країнами-членам", — йдеться у повідомленні. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 2 жовтня проходить зустріч міністрів Європейського союзу. Президент Володимир Зеленський провів обговорення щодо поточної підтримки України в період війни, інтеграції до ЄС, здійснення Плану миру та створення міжнародного трибуналу для припинення актів агресії з боку Росії проти України.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою пообіцяв точні терміни виконання роботи над сімома критеріями Єврокомісії. За словами глави держави, на завершення таких робіт піде один місяць.

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