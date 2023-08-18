Зеленский подписал закон об ограничении изменений госбюджета: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9346-1, предусматривающий ограничение изменений госбюджета. Его отправили на рассмотрение главе государства еще 2 августа.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Что предполагает законопроект

Следовательно, речь идет о проекте Закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости".

По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект поможет лучше предусматривать и планировать государственный бюджет, управлять долгом и учитывать риск-менеджмент госгарантий.

Кроме этого, закон:

возобновляет среднесрочное бюджетное планирование со следующего года;

восстанавливает действие статьи 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;

позволяет рассматривать в парламенте только те бюджетные изменения, которые имеют положительное заключение Минфина;

устанавливает ограничение госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета; предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;

возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024-2026 годы, которую Минфин должен представить уже к 25 октября 2023 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать до 15 ноября.