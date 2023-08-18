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Зеленський підписав закон про обмеження змін держбюджету: що зміниться

18 серпня 2023 23:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський підписав закон про обмеження змін держбюджету: що зміниться
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9346-1, який передбачає обмеження змін держбюджету. Його відправили на розгляд главі держави ще 2 серпня. 

Про це повідомляє Верховна Рада України. 

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Що передбачає законопроєкт 

Відтак, йдеться про проєкт Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості".

За словами народного депутата Ярослава Железняка, законопроєкт допоможе краще передбачувати та планувати державний бюджет, управлять боргом та та враховувати ризик-менеджмент держгарантій.

Окрім цього, закон:

  • відновлює середньострокове бюджетне планування з наступного року;
  • відновлює дію статі 52 Бюджетного кодексу і дає право переглядати лише оборонні видатки;
  • дозволяє розглядати у парламенті лише ті бюджетні зміни, які мають позитивний висновок Мінфіну;
  • встановлює обмеження держгарантій: держгарантії за рішенням Кабміну не більше 3% загальних доходів держбюджету, граничний обсяг держгарантій на основі міжнародних договорів визначається законом про держбюджет;
  • відновлює розробку Стратегії управління держборгом на 2024-2026 роки, яку Мінфін має подати вже до 25 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.

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