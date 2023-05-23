"Зерновое соглашение": удастся ли присоединить Николаевские порты

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Фото: Медиацентр Украина – Укринформ

Сейчас нет официальных подтверждений того, что Николаев может присоединиться к "зерновому коридору". Впрочем, произошел определенный прогресс в открытии портов на Николаевщине.

Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

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Виталий Ким отметил, что вопрос выхода судов из акватории Николаевского порта зависит от политических решений. Соответствующие органы продолжают работать над этим вопросом, но пока подтверждения еще нет.

"Безусловно, прогресс есть. С самого начала агрессии Министерство и Офис работали над тем, чтобы Николаев присоединить к "зерновому коридору". Несмотря на заявления, которые я слышу, о выводе кораблей из акватории николаевской, на данный момент официально нет у меня данных, что Николаев может присоединиться к "зерновому коридору". Все над этим работают, но сейчас я это официально подтвердить не могу", — отметил начальник Николаевской ОВА.

Виталий Ким выразил свою позицию, что все суда, кроме арестованных российских и белорусских, должны иметь возможность выйти из порта. Однако из-за угрозы со стороны России и обстрелов, произошедших при последней попытке вывезти баржи "Нибулона", этот вопрос был на временной остановке. Николаев готов передать суда, как и иностранные, так и собственные в более безопасный регион.

Напомним, в порту "Измаил" критическое накопление вагонов с зерном. Это связано с массовой переориентацией вагонопотока с украинским зерном из-за блокирования Россией "зернового соглашения".

Отметим, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 8 судов покинули украинские порты. На их борту было около трехсот тысяч тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 80 российских судов.