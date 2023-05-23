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"Зернова угода": чи вдасться доєднати Миколаївські порти

23 травня 2023 15:15
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Анна Мурадова
Редактор
"Зернова угода": чи вдасться доєднати Миколаївські порти
Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Фото: Медіацентрі Україна – Укрінформ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Зараз немає офіційних підтверджень того, що Миколаїв може приєднатися до "зернового коридору". Втім наразі відбувся певний прогрес у відкритті портів на Миколаївщині. 

Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

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Віталій Кім зауважив, що питання виходу суден з акваторії Миколаївського порту залежить від політичних рішень. Відповідні органи продовжують працювати над цим питанням, але наразі підтвердження ще немає.

"Безумовно, прогрес є. З самого початку агресії Міністерство та Офіс працювали над тим, щоб Миколаїв долучити до "зернового коридору". Попри заяви, які я чую, щодо виведення кораблів з акваторії миколаївської, на зараз офіційно немає в мене даних, що Миколаїв може приєднатися до "зернового коридору". Всі над цим працюють, але на зараз я це офіційно підтвердити не можу", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Віталій Кім висловив свою позицію, що всі судна, крім російських і білоруських, які арештовані, повинні мати можливість вийти з порту. Однак, через загрозу з боку Росії та обстріли, які сталися при останній спробі вивезти баржі "Нібулону", це питання було на часовій зупинці. Миколаїв готовий передати судна, як і іноземні, так і власні в більш безпечний регіон.

Нагадаємо, в порту "Ізмаїл"  критичне накопичення вагонів із зерном. Це пов’язано з масовою переорієнтація вагонопотоку з українським збіжжям через блокування Росією "зернової угоди".

Зазначимо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 8 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже триста тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом у бік Босфору вирушило 80 російських суден.

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