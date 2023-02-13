Зерновое соглашение — сколько продовольствия Украина отправила за границу

Больше экспортировали кукурузы

С начала действия зернового соглашения, 1 августа 2022 года, из украинских портов отправили за границу 21 млн тонн сельскохозяйственного продовольствия. Больше всего вывезли кукурузы.

Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).

Что и куда экспортировали

В ООН отметили, что доля кукурузы составляет 47%, пшеницы — 29%, подсолнечного масла и шрота — по 5%, остальных грузов — 14%.

Куда поставили украинское продовольствие:

Китай — 4,2 млн тонн;

Испания — 3,8 млн;

Турция — 2,4 млн;

Нидерланды — 1,2 млн;

Египет — 725 тыс. тонн.

По информации ООН, 12 февраля из украинских портов вышли четыре судна.

Расширение зерновой сделки

Украинские власти предлагают партнерам расширить экспортную зерновую инициативу на морские порты "Николаев" и "Ольвия" Николаевской области.

Соглашение об экспорте украинского зерна Черным морем заключили Украина, Турция и ООН в конце июля прошлого года сроком на 180 дней, осенью его продлили на такой же срок.

Хотя страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии.

Тем временем из портов Большой Одессы продолжают экспортировать зерно по программе Grain from Ukraine. Балкеры с украинской пшеницей направляются в страны Африки.

Напомним, Украина по итогам прошлого года осталась в топ-5 мировых экспортеров аграрной продукции. Несмотря на войну, поврежденные сельскохозяйственные угодья, трудности с логистикой, страна продолжает гарантировать продовольственную безопасность.