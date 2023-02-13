Зерновое соглашение: сколько продовольствия Украина отправила за границу
С начала действия зернового соглашения, 1 августа 2022 года, из украинских портов отправили за границу 21 млн тонн сельскохозяйственного продовольствия. Больше всего вывезли кукурузы.
Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).
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Что и куда экспортировали
В ООН отметили, что доля кукурузы составляет 47%, пшеницы — 29%, подсолнечного масла и шрота — по 5%, остальных грузов — 14%.
Куда поставили украинское продовольствие:
- Китай — 4,2 млн тонн;
- Испания — 3,8 млн;
- Турция — 2,4 млн;
- Нидерланды — 1,2 млн;
- Египет — 725 тыс. тонн.
По информации ООН, 12 февраля из украинских портов вышли четыре судна.
Расширение зерновой сделки
Украинские власти предлагают партнерам расширить экспортную зерновую инициативу на морские порты "Николаев" и "Ольвия" Николаевской области.
Соглашение об экспорте украинского зерна Черным морем заключили Украина, Турция и ООН в конце июля прошлого года сроком на 180 дней, осенью его продлили на такой же срок.
Хотя страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии.
Тем временем из портов Большой Одессы продолжают экспортировать зерно по программе Grain from Ukraine. Балкеры с украинской пшеницей направляются в страны Африки.
Напомним, Украина по итогам прошлого года осталась в топ-5 мировых экспортеров аграрной продукции. Несмотря на войну, поврежденные сельскохозяйственные угодья, трудности с логистикой, страна продолжает гарантировать продовольственную безопасность.