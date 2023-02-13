Зернова угода — скільки продовольства Україна відправила за кордон

Найбільше експортували кукурудзи

Із початку дії зернової угоди, 1 серпня 2022 року, з українських портів вирушило за кордон 21 млн тонн сільськогосподарського продовольства. Найбільше вивезли кукурудзи.

Про це повідомляється на сайті Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Що та куди експортували

В ООН зауважили, що частка кукурудзи становить 47%, пшениці — 29%, соняшникової олії та шроту — по 5%, решти вантажів — 14%.

Куди поставили українське продовольство:

Китай — 4,2 млн тонн;

Іспанія — 3,8 млн;

Туреччина — 2,4 млн;

Нідерланди — 1,2 млн;

Єгипет — 725 тис. тонн.

За інформацією ООН, 12 лютого з українських портів вийшли чотири судна.

Розширення зернової угоди

Українська влада пропонує партнерам розширити експортну зернову ініціативу на морські порти "Миколаїв" та "Ольвія" Миколаївської області.

Угоду про експорт українського зерна Чорним морем уклали Україна, Туреччина та ООН наприкінці липня минулого року терміном на 180 днів, восени її продовжили на такий же термін.

Хоч країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф.

Тим часом з портів Великої Одеси продовжують експортувати зерно за програмою Grain from Ukraine. Балкери з українською пшеницею прямують в країни Африки.

Нагадаємо, Україна за підсумком минулого року залишилась у топ-5 світових експортерів аграрної продукції. Попри війну, пошкоджені сільськогосподарські угіддя, труднощі з логістикою, країна надалі є гарантом продовольчої безпеки.