Жилье для военных в 2024 году — сколько денег выделили на программу

Выдача документов на жилье для военных. Фото: 128 ОГШБр

Программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза (ЕС) Ukraine Facility будет предусматривать предоставление средств на обеспечение украинских военнослужащих жильем. Для получения такой помощи власти необходимо будет выполнить ряд требований.

Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии СН Елена Шуляк.

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Глава комитета по организации госвласти, местного самоуправления отметила, что по условиям Ukraine Facility на период 2024-2025 годов предусматривается 200 миллионов евро на жилье для украинских защитников, имеющих первую и вторую группы инвалидности. Деньги будут направлены и на обеспечение жильем членов семей погибших, а также защитников из числа внутренне перемещенных лиц. Кроме того, 450 млн евро планируют предоставить для вышеуказанных групп граждан в 2024-2027 годах.

Также для обеспечения жильем украинских переселенцев и ветеранов в дальнейшем будет работать кредитование по ставке 7% годовых в рамках льготной госпрограммы "єОселя".

"В Ukraine Facility оценивают инвестиционные потребности на программу ориентировочно 55 млрд грн на 2024-2026 годы, из них на компенсацию процентной ставки для участников боевых действий — 2,2 млрд грн. Это позволит обеспечить жильем до 30 тыс. семей, в том числе 10 тыс. семей военных", — сообщила Елена Шуляк.

Из условий предоставления финподдержки — необходимость принятия законопроекта "Об основных принципах жилищной политики". Будущий документ прошел три раунда публичных консультаций, по результатам которых будут внесены актуальные поправки.

Он будет предусматривать диверсифицированные инструменты жилищной политики в зависимости от потребностей разных групп лиц.

Финансирование жилищной программы в 2024 году

Как ранее рассказали в Министерстве по делам ветеранов, в 2024 году одной из приоритетных задач ветеранской политики станет обеспечение жильем украинских ветеранов и их семей.

В этом году будет действовать сразу три жилищных программы Минветеранов, на которые предусмотрено финансирование в 5,7 миллиарда гривен. По расчетам, это позволит обеспечить финансирование компенсации на покупку жилья для более двух тысяч человек.

Речь идет о таких расходах:

3 млрд гривен — для лиц с инвалидностью первой-второй группы в результате АТО/ООС/мер обороны и членов семей погибших/умерших защитников;

2,3 млрд гривен — для переселенцев из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью третьей группы в результате АТО/ООС до 01.06.2018 года;

400 млн гривен — для лиц с инвалидностью первой-второй группы из числа УБД на территории других стран и членов семей погибших бойцов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине участникам боевых действий хотят предоставить право на льготную аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Также мы писали, что в Украине обновили правила процедуры предоставления денежной компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за войны жилье. Изменения касаются площади такой недвижимости.