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Житло для військових — відомо суму та джерела фінансування у 2024 році

14 травня 2024 11:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Житло для військових у 2024 році — скільки грошей виділили на програму
Видача документів на житло для військових. Фото: 128 ОГШБр
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу (ЄС) Ukraine Facility передбачатиме надання коштів на забезпечення українських військовослужбовців житлом. Для отримання такої допомоги владі необхідно буде виконати низку вимог.

Про це розповіла очільниця комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії СН Олена Шуляк.

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Яку суму від Ukraine Facility спрямують на житло для бійців

Голова комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування зазначила, що за умовами Ukraine Facility на період 2024-2025 років передбачається 200 мільйонів євро на житло для українських захисників, які мають першу та другу групи інвалідності. Гроші спрямують і на забезпечення житлом членів родин загиблих, а також захисників з числа внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, 450 млн євро планують надати для вищевказаних груп громадян у 2024-2027 роках.

Також для забезпечення житлом українських переселенців та ветеранів надалі працюватиме кредитування за ставкою 7% річних в рамках пільгової держпрограми "єОселя".

"В Ukraine Facility оцінюють інвестиційні потреби на програму орієнтовно 55 млрд грн на 2024-2026 роки, з них на компенсацію відсоткової ставки для учасників бойових дій — 2,2 млрд грн. Це дозволить забезпечити житлом до 30 тис. сімей, зокрема 10 тис. сімей військових", — повідомила Олена Шуляк.

З-поміж умов надання фінпідтримки є необхідність ухвалення законопроєкту "Про основні засади житлової політики". Майбутній документ пройшов три раунди публічних консультацій, за результатами яких будуть внесені актуальні правки.

Він передбачатиме диверсифіковані інструменти житлової політики, залежно від потреб різних груп осіб.

Фінансування житлової програми у 2024 році

Як раніше розповіли у Міністерстві у справах ветеранів, у 2024 році одним із пріоритетних завдань ветеранської політики стане забезпечення житлом українських ветеранів та їхніх сімей.

Цього року діятиме одразу три житлові програми Мінветеранів, на які передбачено фінансування у 5,7 мільярда гривень. За розрахунками, це дозволить забезпечити профінансувати компенсації на купівлю житла для понад двох тисяч осіб.

Йдеться про такі витрати:

  • 3 млрд гривень — для осіб з інвалідністю першої-другої групи внаслідок АТО/ООС/заходів оборони та членів сімей загиблих/померлих захисників;
  • 2,3 млрд гривень — для переселенців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю третьої групи внаслідок АТО/ООС до 01.06.2018 року;
  • 400 млн гривень — для осіб з інвалідністю першої-другої групи з числа УБД на території інших країн та членів сімей загиблих бійців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні учасникам бойових дій хочуть надати право на пільгову оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Також ми писали, що в Україні оновили правила процедури надання грошової компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло. Зміни стосуються площі такої нерухомості.

квартири
гроші
військовий призов
житло
уряд
фінанси

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