ТОП-25 владельцев жилых объектов среди народных депутатов — рейтинг

Жилье нардепов. Графика: Новини.LIVE



Редакция Новини.LIVE продолжает анализировать декларации народных депутатов. В нашем новом рейтинге "Жилье нардепов" мы расскажем, у кого из депутатов Верховной Рады больше всего квартир и домов, кто покупал новое жилье в 2023 году, а также семьи каких народных избранников предпочитают жить за границей.

ТОП-25 владельцев жилых помещений среди нардепов

Рейтинг основан на анализе 397 деклараций нардепов за 2023 год. В расчетах использовались жилые объекты, дачные и садовые дома, а также дома отдыха или гостиничные комплексы, которые находятся в распоряжении нардепов, как в Украине, так и за ее пределами.

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У кого больше?

Владельцем крупнейшей коллекции недвижимости среди нардепов является Виктор Мялик. В свой декларации за 2023 год нардеп задекларировал 29 квартир разной площади. Все они расположены в новостройке на Софиевской Борщаговке в пригороде столицы. Также в собственности у семьи нардепа два жилых дома на 192,9 и 504,4 кв.м, а также три дачных дома (два по 40 кв.м и один на 128,2 кв.м) в селе Мотовиловка под Киевом. Кроме того, нардеп владеет двумя домами отдыха в городе Шацк, Волынской области. Оба по 250 кв.м.



Второе место в нашем рейтинге занимает нардеп Евгений Петруняк, который задекларировал 17 объектов жилой недвижимости. Среди них — 4 квартиры во Львове, а также одна в Испании на 130 кв.м, которая была куплена в августе 2022 года. Все квартиры, согласно декларации, записаны на супругу нардепа Ирину. Сам нардеп владеет жилым домом в селе Зубра, Львовской области на 482 кв.м, а также является совладельцем жилого дома в селе Дубровица, Ивано-Франковской области. Там же нардепу на 50% принадлежат девять гостиничных домиков разной площади.

На третьем месте – нардеп Владимир Ватрас, который вместе со своей супругой Оксаной задекларировал 13 жилых объектов. А именно — 11 квартир в Хмельницком, а также три жилых дома в Хмельницкой области на 344,1 кв.м, 174,1 кв.м и 491,8 кв.м. Первыми двумя домами супруга нардепа обзавелась в конце 2022 года.

На четвертом месте — нардеп Андрей Николаенко, который вместе с гражданской супругой Катериной задекларировали 12 жилых обьектов. Из них 9 квартир, семь — в Киеве и по одной в Трускавце и Ирпене, домовладение в селе Дмитровка, Киевской области, а также жилой дом в Ирпене. Большинство недвижимости принадлежит супруге народного депутата. Сам нардеп, согласно декларации, владеет частью квартиры в Киеве, а также дачным домом на 343 кв.м в селе Осещина под Киевом.

Пятое место нашего рейтинга занимает народный депутат Александр Герега. Вместе с супругой Галиной они задекаларировали 11 обьектов. В совместной собственности у супругов квартира в Киеве на 302 кв.м, а также домовладение в селе Малая Александровка, Киевской области. Сам нардеп владеет квартирою в Хмельницком на 28 кв.м, а также двумя жилыми домами в Киеве на 162 и 109 кв.м. Еще тремя квартирами в Киеве площадью 190, 889 и 384 кв.м владеет супруга нардепа Галина. Отметим, что в ее собственности также находится жилой дом в Испании на 455 кв.м, а также "изолированное жилье и земельный участок" общей площадью 3,2 тыс. кв.м, также в Испании.

Виллы семьи Герег в Испании. Фото: Украинская правда

На шестом месте — нардеп Николай Бабенко, который вместе с супругой задекларировал 8 жилых домов и три квартиры. В совместной собственности у супругов числится дом площадью 498 кв. м в Киеве, а также три жилых дома в селе Гатное на 124 кв.м и два по 120 кв.м. У самого нардепа в собственности квартира в Киеве на 32 кв.м, а также два жилых дома в селе Гатное по 112 кв.м. Супруга нардепа владеет квартирой в Киеве на 85 кв.м, а также двумя домами в том же селе на 104 и 112 кв.м. Кроме того, согласно декларации, нардеп арендует квартиру на 61 кв.м в Белой Церкви.

Седьмое место занимает народный депутат Антон Киссе. Вместе с супругой Галиной, судя по декларации, они владеют 8 квартирами, двумя жилыми домами и домовладением. В собственности у нардепа две квартиры в Одессе на 152 и 198 кв.м в Одессе, а также квартира в Болгарии на 88 кв.м. Кроме того нардеп владеет жилыми домами в городе Авангард и селе Евгеньевка, оба Одесской области, на 321 и 179 кв.м, а также домовладением на 51,6 кв.м в городе Измаил. У супруги в собственности по одной квартира в Киеве и Одессе на 108 и 96 кв.м, а также 3 квартиры в Болгарии на 88, 162 и 29 кв.м.

На восьмом месте — нардеп Петр Порошенко, который вместе с супругой Мариной задекларировали 10 жилых объектов. Сам нардеп владеет двумя квартирами в Киеве на 134 и 82 кв.м, а также квартирой в Виннице на 68 кв.м. Кроме того в собственности у Порошенко жилой дом в Козине, Киевской области, на 1,3 тыс. кв.м. У супруги нардепа в собственности квартира в Киеве на 82 кв.м, а также жилой дом на 344 кв.м в селе Петропавловское Киевской области. Еще одним домом на 188 кв.м в том же населенном пункте она владеет на праве совместной собственности. Также Порошенко задекларировал базу отдыха "Лебедь" в Белгород-Днестровском общей площадью 2,4 тыс. кв.м, а также апартаменты на 92,7 кв.м в селе Городковка, Винницкой области.



Девятое место занял нардеп Григорий Суркис. В его собственности 4 квартиры в Киеве (100, 94, 159 и 184 кв.м), а также квартира на Кипре общей площадью 206 кв.м. Еще одной квартирой в Киеве на 355 кв.м владеет его сын Вячеслав. Также, судя по его декларации, в 2023 году он владел домовладением на 207 кв.м в селе Бышев, Киевской области. Он также арендует дом отдыха на 2 тыс. кв.м в Киеве, а также меблированные апартаменты на 441 кв.м на площади Казино в Монте Карло, Монако. Цену аренды нардеп не указал. Тем не менее, как следует из открытых источников, аренда апартаментов на 400 кв.м стоит 130 тыс. евро в месяц.

Place du Casino de Monte-Carlo ФОТО: ArtPhotoLimited



Замыкает десятку нашего рейтинга нардеп Валерий Дубиль, который вместе с членами своей семьи задекларировал 10 жилых объектов. Что любопытно, сам нардеп недвижимостью не владеет. Все записано на родственников. Так, в собственности у сына нардепа Ивана квартира в Киеве на 147,3 кв.м, квартира в Чернигове на 78 кв.м., два жилых дома на 531 и 44,6 кв.м в селе Дедовцы, Черниговская область. Также он является собственником садового дома на 344,3 кв.м, а также гостевого дома на 275 кв.м в селе Хлепча, Киевская область. Супруга нардепа Валентина задекларировала квартиру в Коктебеле, Крым, на 47 кв.м, а также в Киеве на 76,5 кв.м. Обоими она распоряжается на праве доверенности. Также в собственности супруги жилой дом на 42 кв.м в селе Дедовцы, а также жилой дом на 49 кв.м в селе Дубовой Гай. Оба в Черниговской области.

Остальных нардепов, попавших в рейтинг, смотрите в инфографике выше.

Какое жилье покупали нардепы в 2023 году

Несмотря на войну многие нардепы в прошлом году стали собаственниками новой недвижимости. Так, например, нардеп Антон Яценко в конце прошлого года стал владельцем квартиры в Киеве на 93 кв.м. Сумма покупки составила 10,9 млн грн. Супруга нардепа Романа Иванисова Марина в 2023 году приобрела две квартиры в Киеве на 88,3 и 80 кв.м суммарной стоимостью 6,4 млн грн. Нардеп Дмитрий Кислевский в марте 2023 год стал собственником квартиры в Киеве на 47,6 кв.м. Супруга нардепа Василия Вирастюка Инна в прошлом году стала собственницей дома на 63 кв.м в селе Малые Дмитровичи, под Киевом. А дочь нардепа Елизаветы Ясько Жасмин, в 2023 году стала собственницей квартиры в Киеве на 97,2 кв.м. Сумма покупки, согласно декаларации, составляет 5,6 млн грн.

Обзавелась новым жильем и супруга нардепа Андрея Пузейчука Юлия. В 2023 году она стала собственницей жилого дома в Вишеньках на 442,5 кв.м, а также двух домов площадью поменьше — в селе Ясногородка на 47,7 кв.м, а также в селе Страхолесье на 53 кв.м. Кроме того, как следует из декларации нардепа, его супруга и три дочери имеют в бесплатном пользовании жилой дом в Испании.

Подальше от войны

К слову, как следует из анализа деклараций, многие семьи нардепов не проживают в Украине. Такой вывод можно сделать исходя их задекларированных жилых объектов, которые находились у членов семей власть имущих в бесплатном пользовании за границей в 2023 году.

Например, дочери нардепа Ларисы Билозир Елизавета и Анна-Мария проживают во Франции, семья нардепа Вадима Столара арендует жилье в Монако. Супруга нардепа Игоря Абрамовича, вместе с трема дочерями и двумя сыновьями арендуют дом на 970 кв.м во Франции, а супруга и дочь нардепа Сергея Таруты арендуют квартиру в Чехии. Дети нардепа Дмитрия Шлепнова — в Словакии.

Некоторые нардепы отправили свои семьи еще дальше от Украины. Так, супруга, дочь и сын нардепа Сергея Соболева бесплатно проживают в США. Арендует квартиру в Америке и сын нардепа Игоря Василева.

