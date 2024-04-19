ТОП-25 власників житлових об`єктів серед народних депутатів

Житло нардепів — ТОП-25 власників житла серед депутатів Верховної Ради
Редакція Новини LIVE продовжує аналізувати декларації народних депутатів. У нашому новому рейтингу "Житло нардепів" ми розповімо, у кого з депутатів Верховної Ради найбільше квартир і будинків, хто купував нове житло у 2023 році, а також сім'ї яких народних обранців обирають жити за кордоном.
ТОП-25 власників житлових приміщень серед нардепів
Рейтинг ґрунтується на аналізі 397 декларацій нардепів за 2023 рік. У розрахунках використовувалися житлові об'єкти, дачні та садові будинки, а також будинки відпочинку або готельні комплекси, які знаходяться у розпорядженні нардепів як в Україні, так і за її межами.
У кого більше?
Власником найбільшої колекції нерухомості серед нардепів є Віктор М'ялик. У свою декларацію за 2023 рік нардеп задекларував 29 квартир різної площі. Усі вони розташовані у новобудові на Софіївській Борщагівці у передмісті столиці. Також у власності у сім'ї нардепа два житлові будинки на 192,9 та 504,4 кв.м, а також три дачні будинки (два по 40 кв.м та один на 128,2 кв.м) у селі Мотовилівка під Києвом. Крім того, нардеп володіє двома будинками відпочинку у Шацьку, Волинській області. Обидва по 250 кв.м.
Друге місце у нашому рейтингу посідає нардеп Євген Петруняк, який задекларував 17 об'єктів житлової нерухомості. Серед них — 4 квартири у Львові, а також одна в Іспанії на 130 кв.м, яка була куплена у серпні 2022 року. Усі квартири, згідно з декларацією, записані на дружину нардепа Ірину. Сам нардеп володіє житловим будинком у селі Зубра, що на Львівщині на 482 кв.м, а також є співвласником житлового будинку у селі Дубровиця, Івано-Франківської області. Там же нардепу на 50% належить дев'ять готельних будиночків різної площі.
На третьому місці — нардеп Володимир Ватрас, який разом із дружиною Оксаною задекларував 13 житлових об'єктів. А саме – 11 квартир у Хмельницькому, а також три житлові будинки у Хмельницькій області на 344,1 кв.м, 174,1 кв.м та 491,8 кв.м. Першими двома будинками дружина нардепа придбала наприкінці 2022 року.
На четвертому місці — нардеп Андрій Ніколаєнко, який разом із громадянською дружиною Катериною задекларували 12 житлових об'єктів. З них 9 квартир, сім — у Києві та по одній у Трускавці та Ірпені, домоволодіння у селі Дмитрівка, Київської області, а також житловий будинок в Ірпені. Більшість нерухомості належить дружині народного депутата. Сам нардеп, згідно з декларацією, володіє частиною квартири у Києві, а також дачним будинком на 343 кв.м у селі Осещина під Києвом.
П'яте місце нашого рейтингу посідає народний депутат Олександр Герега. Разом із дружиною Галиною вони задекаларували 11 об'єктів. У спільній власності подружжя має квартиру в Києві на 302 кв.м, а також домоволодіння в селі Мала Олександрівка, Київської області. Сам нардеп володіє квартирою у Хмельницькому на 28 кв.м, а також двома житловими будинками у Києві на 162 та 109 кв.м. Ще трьома квартирами у Києві площею 190, 889 та 384 кв.м володіє дружина нардепа Галина. Зазначимо, що у її власності також знаходиться житловий будинок в Іспанії на 455 кв.м, а також ізольоване житло та земельна ділянка загальною площею 3,2 тис. кв.м, також в Іспанії.
На шостому місці нардеп Микола Бабенко, який разом із дружиною задекларував 8 житлових будинків та три квартири. У спільній власності у подружжя вважається будинок площею 498 кв. м у Києві, а також три житлові будинки в селі Гатне на 124 кв.м та два по 120 кв.м. У самого нардепа у власності квартира у Києві на 32 кв.м, а також два житлові будинки у селі Гатне по 112 кв.м. Дружина нардепа володіє квартирою у Києві на 85 кв.м, а також двома будинками у тому ж селі на 104 та 112 кв.м. Крім того, згідно з декларацією, нардеп орендує квартиру на 61 кв.м у Білій Церкві.
Сьоме місце посідає народний депутат Антон Кіссе. На двох з дружиною Галиною, судячи з декларації, вони володіють 8 квартирами, двома житловими будинками та домоволодінням. У власності нардепа дві квартири в Одесі на 152 і 198 кв.м в Одесі, а також квартира в Болгарії на 88 кв.м. Крім того, нардеп володіє житловими будинками в місті Авангард та селі Євгенівка, обидва Одеські області, на 321 та 179 кв.м, а також домоволодінням на 51,6 кв.м у місті Ізмаїл. У дружини у власності по одній квартира у Києві та Одесі на 108 та 96 кв.м, а також три квартири у Болгарії на 88, 162 та 29 кв.м.
На восьмому місці нардеп Петро Порошенко, який разом із дружиною Мариною задекларували 10 житлових об'єктів. Сам нардеп володіє двома квартирами у Києві на 134 та 82 кв.м, а також квартирою у Вінниці на 68 кв.м. Крім того, у власності у Порошенка житловий будинок у Козині, Київській області, на 1,3 тис. кв.м. У дружини нардепа у власності квартира у Києві на 82 кв. м, а також житловий будинок на 344 кв.м у селі Петропавлівське Київської області. Ще одним будинком на 188 кв.м у тому ж населеному пункті вона має право спільної власності. Також Порошенко задекларував базу відпочинку Лебідь у Білгород-Дністровському загальною площею 2,4 тис. кв. м, а також апартаменти на 92,7 кв.м у селі Городківка Вінницької області.
Дев'яте місце посів нардеп Григорій Суркіс. У його власності чотири квартири у Києві (100, 94, 159 та 184 кв.м), а також квартира на Кіпрі загальною площею 206 кв.м. Ще однією квартирою у Києві на 355 кв.м володіє його син В'ячеслав. Також, судячи з його декларації, 2023 року він володів домоволодінням на 207 кв.м у селі Бишів, що на Київщині. Він також орендує будинок відпочинку на 2 тис. кв.м у Києві, а також мебльовані апартаменти на 441 кв.м на площі Казіно у Монте Карло, Монако. Ціну оренди нардеп не вказав. Проте, як випливає з відкритих джерел, оренда апартаментів на 400 кв.м коштує 130 тис. євро на місяць.
Замикає десятку нашого рейтингу нардеп Валерій Дубіль, котрий разом із членами своєї родини задекларував 10 житлових об'єктів. Що цікаво, сам нардеп нерухомістю не володіє. Все записано на родичів. Так, у власності сина нардепа Івана квартира в Києві на 147,3 кв.м, квартира в Чернігові на 78 кв.м, два житлові будинки на 531 та 44,6 кв.м у селі Дідівці, Чернігівська область. Також він є власником садового будинку на 344,3 кв.м, а також гостьового будинку на 275 кв.м у селі Хлепча, Київська область. Дружина нардепа Валентина задекларувала квартиру у Коктебелі, Криму, на 47 кв.м, а також у Києві на 76,5 кв.м. Обома вона розпоряджається на праві доручення. Також у власності подружжя житловий будинок на 42 кв.м у селі Дідівці, а також житловий будинок на 49 кв.м у селі Дубовий Гай. Обидва у Чернігівській області.
Решту нардепів, які потрапили до рейтингу, дивіться в інфографіці вище.
Яке житло купували нардепи у 2023 році
Незважаючи на війну, багато нардепів минулого року стали співвласниками нової нерухомості. Так, наприклад, нардеп Антон Яценко наприкінці минулого року став власником квартири у Києві на 93 кв.м. Сума купівлі становила 10,9 млн грн. Дружина нардепа Романа Іванісова Марина у 2023 році придбала дві квартири у Києві на 88,3 та 80 кв.м сумарною вартістю 6,4 млн грн. Нардеп Дмитро Кислевський у березні 2023 року став власником квартири у Києві на 47,6 кв.м. Дружина нардепа Василя Вірастюка Інна минулого року стала власницею будинку на 63 кв.м у селі Малі Дмитровичі, що під Києвом. А донька нардепа Єлизавети Ясько Жасмін у 2023 році стала власницею квартири у Києві на 97,2 кв.м. Сума купівлі, згідно з декалярацією, становить 5,6 млн грн.
Обзавілася новим житлом і дружина нардепа Андрія Пузейчука Юлія. У 2023 році вона стала власницею житлового будинку у Вишеньках на 442,5 кв.м, а також двох будинків площею менше — у селі Ясногородка на 47,7 кв.м, а також у селі Страхолісся на 53 кв.м. Крім того, як випливає з декларації нардепа, його дружина та три дочки мають у безоплатному користуванні житловий будинок в Іспанії.
Далі від війни
До речі, як випливає з аналізу декларацій, багато сімей нардепів не проживають в Україні. Такий висновок можна зробити, виходячи з їхніх задекларованих житлових об'єктів, які перебували в розпорядженні у членів сімей нардепів за кордоном у 2023 році.
Наприклад, дочки нардепа Лариси Білозір Єлизавета та Анна-Марія проживають у Франції, родина нардепа Вадима Столара орендує житло у Монако. Дружина нардепа Ігоря Абрамовича разом з трьома доньками та двома синами орендують будинок на 970 кв.м у Франції, а дружина та дочка нардепа Сергія Тарути — орендують квартиру в Чехії. Діти нардепа Дмитра Шлепнова — у Словаччині.
Деякі нардепи відправили свої сім'ї ще далі від України. Так, дружина, дочка та син нардепа Сергія Соболєва безкоштовно проживають у США. Орендує квартиру в Америці та син нардепа Ігоря Василєва.
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