ТОП-25 власників житлових об`єктів серед народних депутатів

Житло нардепів. Графіка: Новини.LIVE



Редакція Новини LIVE продовжує аналізувати декларації народних депутатів. У нашому новому рейтингу "Житло нардепів" ми розповімо, у кого з депутатів Верховної Ради найбільше квартир і будинків, хто купував нове житло у 2023 році, а також сім'ї яких народних обранців обирають жити за кордоном.

ТОП-25 власників житлових приміщень серед нардепів

Рейтинг ґрунтується на аналізі 397 декларацій нардепів за 2023 рік. У розрахунках використовувалися житлові об'єкти, дачні та садові будинки, а також будинки відпочинку або готельні комплекси, які знаходяться у розпорядженні нардепів як в Україні, так і за її межами.

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У кого більше?

Власником найбільшої колекції нерухомості серед нардепів є Віктор М'ялик. У свою декларацію за 2023 рік нардеп задекларував 29 квартир різної площі. Усі вони розташовані у новобудові на Софіївській Борщагівці у передмісті столиці. Також у власності у сім'ї нардепа два житлові будинки на 192,9 та 504,4 кв.м, а також три дачні будинки (два по 40 кв.м та один на 128,2 кв.м) у селі Мотовилівка під Києвом. Крім того, нардеп володіє двома будинками відпочинку у Шацьку, Волинській області. Обидва по 250 кв.м.



Друге місце у нашому рейтингу посідає нардеп Євген Петруняк, який задекларував 17 об'єктів житлової нерухомості. Серед них — 4 квартири у Львові, а також одна в Іспанії на 130 кв.м, яка була куплена у серпні 2022 року. Усі квартири, згідно з декларацією, записані на дружину нардепа Ірину. Сам нардеп володіє житловим будинком у селі Зубра, що на Львівщині на 482 кв.м, а також є співвласником житлового будинку у селі Дубровиця, Івано-Франківської області. Там же нардепу на 50% належить дев'ять готельних будиночків різної площі.

На третьому місці — нардеп Володимир Ватрас, який разом із дружиною Оксаною задекларував 13 житлових об'єктів. А саме – 11 квартир у Хмельницькому, а також три житлові будинки у Хмельницькій області на 344,1 кв.м, 174,1 кв.м та 491,8 кв.м. Першими двома будинками дружина нардепа придбала наприкінці 2022 року.

На четвертому місці — нардеп Андрій Ніколаєнко, який разом із громадянською дружиною Катериною задекларували 12 житлових об'єктів. З них 9 квартир, сім — у Києві та по одній у Трускавці та Ірпені, домоволодіння у селі Дмитрівка, Київської області, а також житловий будинок в Ірпені. Більшість нерухомості належить дружині народного депутата. Сам нардеп, згідно з декларацією, володіє частиною квартири у Києві, а також дачним будинком на 343 кв.м у селі Осещина під Києвом.

П'яте місце нашого рейтингу посідає народний депутат Олександр Герега. Разом із дружиною Галиною вони задекаларували 11 об'єктів. У спільній власності подружжя має квартиру в Києві на 302 кв.м, а також домоволодіння в селі Мала Олександрівка, Київської області. Сам нардеп володіє квартирою у Хмельницькому на 28 кв.м, а також двома житловими будинками у Києві на 162 та 109 кв.м. Ще трьома квартирами у Києві площею 190, 889 та 384 кв.м володіє дружина нардепа Галина. Зазначимо, що у її власності також знаходиться житловий будинок в Іспанії на 455 кв.м, а також ізольоване житло та земельна ділянка загальною площею 3,2 тис. кв.м, також в Іспанії.

Вілли сім'ї Герег в Іспанії. ФОТО: Українська правда

На шостому місці нардеп Микола Бабенко, який разом із дружиною задекларував 8 житлових будинків та три квартири. У спільній власності у подружжя вважається будинок площею 498 кв. м у Києві, а також три житлові будинки в селі Гатне на 124 кв.м та два по 120 кв.м. У самого нардепа у власності квартира у Києві на 32 кв.м, а також два житлові будинки у селі Гатне по 112 кв.м. Дружина нардепа володіє квартирою у Києві на 85 кв.м, а також двома будинками у тому ж селі на 104 та 112 кв.м. Крім того, згідно з декларацією, нардеп орендує квартиру на 61 кв.м у Білій Церкві.

Сьоме місце посідає народний депутат Антон Кіссе. На двох з дружиною Галиною, судячи з декларації, вони володіють 8 квартирами, двома житловими будинками та домоволодінням. У власності нардепа дві квартири в Одесі на 152 і 198 кв.м в Одесі, а також квартира в Болгарії на 88 кв.м. Крім того, нардеп володіє житловими будинками в місті Авангард та селі Євгенівка, обидва Одеські області, на 321 та 179 кв.м, а також домоволодінням на 51,6 кв.м у місті Ізмаїл. У дружини у власності по одній квартира у Києві та Одесі на 108 та 96 кв.м, а також три квартири у Болгарії на 88, 162 та 29 кв.м.

На восьмому місці нардеп Петро Порошенко, який разом із дружиною Мариною задекларували 10 житлових об'єктів. Сам нардеп володіє двома квартирами у Києві на 134 та 82 кв.м, а також квартирою у Вінниці на 68 кв.м. Крім того, у власності у Порошенка житловий будинок у Козині, Київській області, на 1,3 тис. кв.м. У дружини нардепа у власності квартира у Києві на 82 кв. м, а також житловий будинок на 344 кв.м у селі Петропавлівське Київської області. Ще одним будинком на 188 кв.м у тому ж населеному пункті вона має право спільної власності. Також Порошенко задекларував базу відпочинку Лебідь у Білгород-Дністровському загальною площею 2,4 тис. кв. м, а також апартаменти на 92,7 кв.м у селі Городківка Вінницької області.



Дев'яте місце посів нардеп Григорій Суркіс. У його власності чотири квартири у Києві (100, 94, 159 та 184 кв.м), а також квартира на Кіпрі загальною площею 206 кв.м. Ще однією квартирою у Києві на 355 кв.м володіє його син В'ячеслав. Також, судячи з його декларації, 2023 року він володів домоволодінням на 207 кв.м у селі Бишів, що на Київщині. Він також орендує будинок відпочинку на 2 тис. кв.м у Києві, а також мебльовані апартаменти на 441 кв.м на площі Казіно у Монте Карло, Монако. Ціну оренди нардеп не вказав. Проте, як випливає з відкритих джерел, оренда апартаментів на 400 кв.м коштує 130 тис. євро на місяць.

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Замикає десятку нашого рейтингу нардеп Валерій Дубіль, котрий разом із членами своєї родини задекларував 10 житлових об'єктів. Що цікаво, сам нардеп нерухомістю не володіє. Все записано на родичів. Так, у власності сина нардепа Івана квартира в Києві на 147,3 кв.м, квартира в Чернігові на 78 кв.м, два житлові будинки на 531 та 44,6 кв.м у селі Дідівці, Чернігівська область. Також він є власником садового будинку на 344,3 кв.м, а також гостьового будинку на 275 кв.м у селі Хлепча, Київська область. Дружина нардепа Валентина задекларувала квартиру у Коктебелі, Криму, на 47 кв.м, а також у Києві на 76,5 кв.м. Обома вона розпоряджається на праві доручення. Також у власності подружжя житловий будинок на 42 кв.м у селі Дідівці, а також житловий будинок на 49 кв.м у селі Дубовий Гай. Обидва у Чернігівській області.

Решту нардепів, які потрапили до рейтингу, дивіться в інфографіці вище.

Яке житло купували нардепи у 2023 році

Незважаючи на війну, багато нардепів минулого року стали співвласниками нової нерухомості. Так, наприклад, нардеп Антон Яценко наприкінці минулого року став власником квартири у Києві на 93 кв.м. Сума купівлі становила 10,9 млн грн. Дружина нардепа Романа Іванісова Марина у 2023 році придбала дві квартири у Києві на 88,3 та 80 кв.м сумарною вартістю 6,4 млн грн. Нардеп Дмитро Кислевський у березні 2023 року став власником квартири у Києві на 47,6 кв.м. Дружина нардепа Василя Вірастюка Інна минулого року стала власницею будинку на 63 кв.м у селі Малі Дмитровичі, що під Києвом. А донька нардепа Єлизавети Ясько Жасмін у 2023 році стала власницею квартири у Києві на 97,2 кв.м. Сума купівлі, згідно з декалярацією, становить 5,6 млн грн.

Обзавілася новим житлом і дружина нардепа Андрія Пузейчука Юлія. У 2023 році вона стала власницею житлового будинку у Вишеньках на 442,5 кв.м, а також двох будинків площею менше — у селі Ясногородка на 47,7 кв.м, а також у селі Страхолісся на 53 кв.м. Крім того, як випливає з декларації нардепа, його дружина та три дочки мають у безоплатному користуванні житловий будинок в Іспанії.

Далі від війни

До речі, як випливає з аналізу декларацій, багато сімей нардепів не проживають в Україні. Такий висновок можна зробити, виходячи з їхніх задекларованих житлових об'єктів, які перебували в розпорядженні у членів сімей нардепів за кордоном у 2023 році.

Наприклад, дочки нардепа Лариси Білозір Єлизавета та Анна-Марія проживають у Франції, родина нардепа Вадима Столара орендує житло у Монако. Дружина нардепа Ігоря Абрамовича разом з трьома доньками та двома синами орендують будинок на 970 кв.м у Франції, а дружина та дочка нардепа Сергія Тарути — орендують квартиру в Чехії. Діти нардепа Дмитра Шлепнова — у Словаччині.

Деякі нардепи відправили свої сім'ї ще далі від України. Так, дружина, дочка та син нардепа Сергія Соболєва безкоштовно проживають у США. Орендує квартиру в Америці та син нардепа Ігоря Василєва.