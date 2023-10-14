Жатва 2023: сколько урожая собрали в Украине

Сбор урожая. Фото: УНИАН

Украинские аграрии собрали уже более 52,5 миллиона тонн нового урожая зерновых, бобовых и масличных культур. Среди них исторический урожай гречки со времен Независимости.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

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Жатва 2023: собраный урожай зерна и бобовых

Сообщается, что зерновые и зернобобовые культуры собрали с площади более 7,7 миллионов гектаров. В то же время урожайность увеличилась до 46,0 ц/га, намолочено почти 35,6 миллионов тонн зерна. Только более 3,3 миллионов тонн собрали за последнюю неделю. В частности:

пшеницы — 22,2 млн. тонн;

ячменя — почти 5,9 млн. тонн;

кукурузы — более 5,8 млн. тонн (+3,3 млн. тонн в неделю);

гороха — 396,8 тыс. тонн;

гречки — 188,8 тыс. тонн (+15 тыс. тонн), это исторический рекорд за время Независимости;

проса — 162,4 тыс. тонн (+7,3 тыс. тонн);

других зерновых и зернобобовых культур — 929 тыс. тонн (+6 тыс. тонн).

Жатва 2023: собраный урожай масличных культур

Известно, что масличные культуры собрали с площади более 6,7 миллиона гектаров. Количество собранного урожая составило около 16,9 миллионов тонн. В частности,

подсолнечника — более 9,0 млн. тонн семян (+1,7 млн. тонн);

рапса — 4,0 млн. тонн семян;

сои — почти 3,8 млн. тонн (0,6 млн. тонн).

Наконец, общий урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур составил 52,5 миллиона тонн.

Осенняя посевная кампания

Известно, что сейчас идет осенняя посевная кампания. В частности, посеяно почти 3,7 миллиона гектаров озимых культур, среди которых: пшеница, ячмень, рожь и озимый рапс.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесщине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.