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Жнива 2023: скільки врожаю зібрали в Україні

14 жовтня 2023 12:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Жнива 2023: скільки врожаю зібрали в Україні
Збір врожаю. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українські аграрії зібрали вже понад 52,5 мільйонів тонн нового врожаю зернових, бобових та олійних культур. Серед них — історичний врожай гречки за часи Незалежності.

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев. 

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Жнива 2023: зібраний врожай зерна та бобових

Повідомляється, що зернові і зернобобові культури зібрали з площі понад 7,7 мільйонів гектарів. У той же час, врожайність збільшилась до 46,0 ц/га, намолочено майже 35,6 мільйонів тонн зерна. Лише понад 3,3 мільйони тонн зібрали за останній тиждень. Зокрема:

  • пшениці — 22,2 млн. тонн;
  • ячменю — майже 5,9 млн. тонн;
  • кукурудзи — понад 5,8 млн. тонн (+3,3 млн. тонн за тиждень);
  • гороху — 396,8 тис. тонн;
  • гречки — 188,8 тис. тонн (+15 тис. тонн), це історичний рекорд за часи Незалежності;
  • проса — 162,4 тис. тонн (+7,3 тис. тонн);
  • інших зернових та зернобобових культур — 929 тис. тонн (+6 тис. тонн).

Жнива 2023: зібраний врожай олійних культур

Відомо, що олійні культури зібрали з площі понад 6,7 мільйонів гектарів. Кількість зібраного врожаю склала майже 16,9 мільйонів тонн. Зокрема, 

  • соняшника — понад 9,0 млн. тонн насіння (+1,7 млн. тонн);
  • ріпаку —  4,0 млн. тонн насіння; 
  • сої — майже 3,8 млн. тонн (0,6 млн. тонн).

Зрештою, загальний врожай зернових, зернобобових і олійних культур склав 52,5 мільйони тонн. 

Осіння посівна кампанія

Відомо, що наразі триває осіння посівна кампанія. Зокрема, посіяно майже 3,7 мільйони гектарів озимих культур, серед яких: пшениця, ячмінь, жито та озимий ріпак. 

Жнива 2023
Фото: скриншот
Жнива 2023
Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.

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