Жатва-2023: в каких регионах больше всего собрали зерна

Собранное зерно в хранилищах. Фото: Google

В Украине продолжается жатва. По состоянию на конец августа в стране намолочено 28 млн. 769 тыс. тонн зерна. Лидером по намолоту остается Одесская область.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В Министерстве аграрной политики и продовольствия назвали лидеров по обмолоту зерновых:

Одесская область — 3,2 млн тонн,

Днепропетровская область — 2,6 млн тонн,

Винницкая область — 2,3 млн тонн.

Больше обмолотили площадей зерновых в Запорожье — 96%.

Ранние зерновые собрали с площади 6 531 тыс. га при урожайности 44,0 ц/га, в т.ч.

пшеницы обмолочено 4647 тыс. га, (урожайность — 47,2 ц/га), намолочено 21 939 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1484 тыс. га (урожайность — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тыс. тонн;

гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность — 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс. тонн;

проса обмолочено 8,21 тыс. га (урожайность — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 1,98 тыс. га (урожайность — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс. га, намолочено 661,9 тыс. тонн.

Напомним, официальный Будапешт хочет закрыть границы для украинского зерна. И планирует это сделать уже через две недели — с 16 сентября. Так местные власти хотят защитить венгерских фермеров.

Как отмечают в правительстве, в последнее время венгерское сельское хозяйство переживает одно потрясение за другим.