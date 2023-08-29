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Жнива-2023: в яких регіонах найбільше зібрали зерна

29 серпня 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Жнива-2023: в яких регіонах найбільше зібрали зерна
Зібране зерно у сховищах. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні тривають жнива. Станом на кінець серпня в країні намолочено 28 млн 769 тис. тонн зерна. Лідером з намолоту залишається Одеська область.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Жнива-2023

У Міністерстві аграрної політики та продовольства назвали лідерів з обмолоту зернових:

  • Одеська область — 3,2 млн тонн,
  • Дніпропетровська область — 2,6 млн тонн,
  • Вінницька область — 2,3 млн тонн.

Найбільше обмолотили площ зернових на Запоріжжі — 96%. 

Зазначається також, що збір ранніх зернових культур проведено на площі 6 531 тис. га при врожайності 44,0 ц/га, в т.ч.:

  • пшениці обмолочено 4647 тис. га, (врожайність — 47,2 ц/га),   намолочено 21939 тис. тонн; 
  •  ячменю обмолочено 1484 тис. га (врожайність — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тис. тонн; 
  • гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25 ц/га),   намолочено 385,6 тис. тонн; 
  • проса обмолочено 8,21 тис. га (врожайність — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тис. тонн; 
  • гречки обмолочено 1,98 тис. га (врожайність — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тис. тонн; 
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 237 тис. га,  намолочено 661,9 тис. тонн.

Нагадаємо, офіційний Будапешт хоче закрити кордони для українського зерна. І планує це зробити вже за два тижні — з 16 вересня. Так тамтешня влада хоче захистити угорських фермерів.

Як зазначають у тамтешньому уряді, останнім часом угорське сільське господарство переживає одне потрясіння за іншим. 

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