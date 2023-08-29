Жнива-2023: в яких регіонах найбільше зібрали зерна

Зібране зерно у сховищах. Фото: Google

В Україні тривають жнива. Станом на кінець серпня в країні намолочено 28 млн 769 тис. тонн зерна. Лідером з намолоту залишається Одеська область.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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У Міністерстві аграрної політики та продовольства назвали лідерів з обмолоту зернових:

Одеська область — 3,2 млн тонн,

Дніпропетровська область — 2,6 млн тонн,

Вінницька область — 2,3 млн тонн.

Найбільше обмолотили площ зернових на Запоріжжі — 96%.

Зазначається також, що збір ранніх зернових культур проведено на площі 6 531 тис. га при врожайності 44,0 ц/га, в т.ч.:

пшениці обмолочено 4647 тис. га, (врожайність — 47,2 ц/га), намолочено 21939 тис. тонн;

ячменю обмолочено 1484 тис. га (врожайність — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тис. тонн;

гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25 ц/га), намолочено 385,6 тис. тонн;

проса обмолочено 8,21 тис. га (врожайність — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тис. тонн;

гречки обмолочено 1,98 тис. га (врожайність — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тис. тонн;

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 237 тис. га, намолочено 661,9 тис. тонн.

Нагадаємо, офіційний Будапешт хоче закрити кордони для українського зерна. І планує це зробити вже за два тижні — з 16 вересня. Так тамтешня влада хоче захистити угорських фермерів.

Як зазначають у тамтешньому уряді, останнім часом угорське сільське господарство переживає одне потрясіння за іншим.